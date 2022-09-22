«Купибилет»: самыми востребованными направлениями со срочным вылетом стали Киргизия и Турция

За три дня средняя стоимость одного билета за рубеж выросла на 48%. На самых востребованных направлениях цены увеличились гораздо более значительно. В Армению — на 260%, Киргизию — на 186%, Турцию — на 60%.

«На данный момент мы видим, что количество и стоимость рейсов меняется с дикой скоростью, но на ближайшие две недели есть еще много вариантов. Среди самых дешевых направлений — Узбекистан, Таджикистан и Казахстан, билеты — от 24–27 тыс. рублей.

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Также, если вы не видите рейсы на нужные даты, можно поискать билеты из другого города или страны. Например, больше вариантов сейчас доступно из Беларуси — билеты туда пока от 20 тыс. рублей. Но лучше отслеживать новости по ситуации на границе».