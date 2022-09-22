Реклама
Новости
Представитель Генштаба ВС РФ рассказал подробнее о мобилизации
18:56
«Купибилет»: самыми востребованными направлениями со срочным вылетом стали Киргизия и Турция
18:30
В Москве стартовал фестиваль уличного искусства «Здесь и сейчас»
18:20
Гендиректор VK Group анонсировал интеграцию «ВКонтакте» и «Госуслуг»
18:10
Генсек ООН призвал подтвердить и укрепить норму о неприменении ядерного оружия
18:04
Кадр из фильма
В прокат выходит историческая драма «Корсаж», отмеченная в Каннах. Мы публикуем ее трейлер
17:41
В СФ предложили сократить список болезней, по которым дают отсрочку
17:25
ЦБ и Минфин согласовали законопроект о криптовалютах в трансграничных расчетах
17:06
Постоянный ВНЖ Латвии для россиян перестанет действовать 1 сентября 2023 года
16:59
СМИ: в Финляндии арестовали активы «Яндекса»
16:47
björk/Instagram
Бьорк возглавляет траурную процессию по умершей матери в новом клипе «Ancestress»
16:09
«Аэрофлот» вернет деньги за билеты мобилизованным россиянам
15:46
Reuters: Эрдоган проведет встречу на высшем уровне по ситуации с обслуживанием карт «Мир» в Турции
15:31
Мобилизованным москвичам будут доплачивать по 50 тыс. рублей в месяц
15:23
Вышел трейлер нового триллера М.Найта Шьямалана «Стук в хижине»
14:57
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва». Работа миграционного центра «Сахарово»
В СПЧ предложили лишать российского гражданства выходцев из Центральной Азии, отказавшихся служить
14:53
Первые итоги референдума о присоединении Запорожской области к РФ объявят 28 сентября
14:41
Глава НСПК: ситуация с картами «Мир» в Турции — «самая болезненная тема»
13:47
RT сообщил о новых обвинениях в экстремизме против Навального. В ФБК считают, что это старое дело
Обновлено в 13:44
Rambler&Co заплатит до 100 000 рублей за поиск уязвимостей на сайтах «Ленты.ру» и «Чемпионата»
13:31
«Купибилет»: самыми востребованными направлениями со срочным вылетом стали Киргизия и Турция
Денис Ламехов
Сегодня в 15:30

Сервис «Купибилет» собрал статистику по наиболее востребованным зарубежным направлениям со срочным вылетом с 20 по 22 сентября. Данные есть в распоряжении «Афиши Daily».

Самыми популярными стали Киргизия (18% от всех зарубежных стран), Турция (12%), Азербайджан (12%), Армения (12%) и Таджикистан (10%).

Примерно такой же список государств наблюдается по бронированиям на рейсы с вылетом в ближайшие две недели: Киргизия (22%), Армения (13%), Азербайджан (12%), Таджикистан (11%) и Турция (10%).

За три дня средняя стоимость одного билета за рубеж выросла на 48%. На самых востребованных направлениях цены увеличились гораздо более значительно. В Армению — на 260%, Киргизию — на 186%, Турцию — на 60%.

Три самых дорогих билета с 20 сентября:

  • Москва — Лондон (с пересадкой в Дубае) за 567 107 рублей;
  • Москва — Дубай за 447 698 рублей;
  • Москва — Ереван за 417 912 рублей.
«На данный момент мы видим, что количество и стоимость рейсов меняется с дикой скоростью, но на ближайшие две недели есть еще много вариантов. Среди самых дешевых направлений — Узбекистан, Таджикистан и Казахстан, билеты — от 24–27 тыс. рублей.

Также, если вы не видите рейсы на нужные даты, можно поискать билеты из другого города или страны. Например, больше вариантов сейчас доступно из Беларуси — билеты туда пока от 20 тыс. рублей. Но лучше отслеживать новости по ситуации на границе».
Сююмбике Давлет-Кильдеева
Руководительница направления контента и социальных медиа сервиса «Купибилет»
расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение