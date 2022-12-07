Frank Media: ВТБ договорился с Центробанком о покупке банка «Открытие»

ВТБ договорился с Центробанком об условиях покупки банка «Открытие». Об этом пишет Frank Media со ссылкой на два источника, близких к переговорам.
По данным собеседников издания, ЦБ продаст «Открытие» банку ВТБ «почти за капитал». Рыночную стоимость акционерного капитала банка аудиторская компания «Деловые решения и технологии» оценивает в 328–374 млрд рублей. Сумма сделки будет чуть выше середины этого диапазона.
После закрытия сделки бизнес «Открытия» будет переведен на баланс группы ВТБ. Освободившаяся лицензия, полагают источники Frank Media, будет сдана.
Что касается топ-менеджеров группы, их судьба пока окончательно не решена. Их полномочия истекают в конце 2022 года, и группа ВТБ «не хотела бы их продлевать».
На запрос о комментарии в «Открытии» ответили, что следует обратиться к «владельцу» и «потенциальному покупателю». Сделка еще не заключена, «поэтому будущее банка и бренда сейчас может обсуждаться только в гипотетическом ключе».