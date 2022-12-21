Фильм Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» собрал в мировом прокате уже более 550 млн долларов — менее чем за неделю после премьеры. Об этом сообщил Variety.
В 2022 году только восьми фильмам удалось добиться такого бокс-офиса. При этом кассовые сборы сиквела «Аватара» еще вырастут: предположительно, они превысят 1 млрд долларов к Новому году.
За один только вторник, 20 декабря, фильм заработал 18,3 млн долларов в США и еще 40,5 млн за рубежом. Издание отмечает, что эти внушительные суммы меньше тех, которые картина потенциально могла собрать до пандемии.
Коронавирус серьезно подкосил кинопрокатную индустрию по всему миру. Из‑за этого, вероятно, второму «Аватару» не удастся повторить успех своего предшественника.
Оригинальная лента, вышедшая на экраны в 2009 году, собрала рекордные 760 млн долларов в Северной Америке и 2,92 млрд долларов по всему миру.
«Афиша Daily» писала о сиквеле, в котором снялись Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Стивен Лэнг и Сигурни Уивер. Также мы рассказывали, как отреагировали на релиз кинокритики других изданий.