От «духа и красоты» до «глупости и сырости»: мнения критиков о втором «Аватаре» Джеймса Кэмерона

Еще за несколько дней до премьерного показа второй «Аватар» удостоился разного рода похвал от режиссера двух «Хеллбоев», «Багрового пика» и «Формы воды». Дель Торо заявил, что лента «переполнена потрясающими видами и эмоциями в совершенно эпическом масштабе». Самого Кэмерона (как и в прошлый раз, на нем — сценарий, продакшен и режиссура) он назвал «мастером на пике его возможностей».