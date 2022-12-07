От «духа и красоты» до «глупости и сырости»: мнения критиков о втором «Аватаре» Джеймса Кэмерона

Вчера, 6 декабря, в Лондоне состоялась мировая премьера ленты «Аватар: Путь воды», которую поклонники саги авторства Джеймса Кэмерона ждали на протяжении тринадцати лет. Мы собрали первые реакции англоязычной кинообщественности — стоит предупредить, что все они в основном крайне положительные.
Еще за несколько дней до премьерного показа второй «Аватар» удостоился разного рода похвал от режиссера двух «Хеллбоев», «Багрового пика» и «Формы воды». Дель Торо заявил, что лента «переполнена потрясающими видами и эмоциями в совершенно эпическом масштабе». Самого Кэмерона (как и в прошлый раз, на нем — сценарий, продакшен и режиссура) он назвал «мастером на пике его возможностей».
Перри Немиров, Collider
«Новый „Аватар“ — невероятное зрелище. Я надеялся, что Джеймс Кэмерон поднимет планку спецэффектов, но тут эффекты просто потрясают. Один феноменальный кадр за другим. Больше всего мне понравилось, что все технические приемы служат раскрытию персонажа и обогащают то, как в ленте показан мир».
Дэвид Эрлих, IndieWire
«„Путь воды“ на множество световых лет опережает первую часть. Бесспорно, это одно из лучших кинотеатральных впечатлений за очень долгое время. Стриминги лежат мертвые по канавам».
«Рад сообщить, что „Путь воды“ феноменален! Эта картина больше, лучше, эмоциональнее, чем первый „Аватар“. Она захватывает, обращается к чувствам, а не к разуму и в целом невероятно увлекает. История, визуал, дух, красота. Искусство снимать кино и рассказывать истории».
Кара Уорнер, People
«Как поклонница „Аватара“ я возлагала большие надежды на „Путь воды“ — и мои ожидания он полностью оправдал. Да, он чуть длинноват (хронометраж второй части — 3 часа 12 минут, первой — 2 часа 41 минута. — Прим. ред.), но это того стоит: визуал прекрасен, новые персонажи чудесны. Полный кайф».
Питер Брэдшоу, The Guardian
На контрасте с остальными заявлениями — мнение главного кинокритика британской газеты: «„Аватар: Путь воды“ — глупый и сырой торжественный эпос, чье повествование смягчается обилием экшена. И ни единого интересного визуального образа».
В мировой прокат лента выйдет 16 декабря. В России федеральные киносети, которые продолжают показывать голливудский контент без согласия правообладателей, заключили в отношении второго «Аватара» своего рода джентльменское соглашение. Об этом пишет «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на источники. Сети не будут показывать картину Джеймса Кэмерона до 12 января 2023 года.