Двадцать знаменитых режиссеров выбрали любимые фильмы 2022 года

Двадцать именитых режиссеров назвали свои фильмы-фавориты 2022 года специально для Variety. Они написали небольшие эссе к каждому из фильмов.
Режиссеры и их любимые фильмы в этом году
- Гильермо дель Торо — «Элвис», Баз Лурман: «Это было похоже на концерт — это был эмпирический опыт, приправленный деталями и идеально соблюденными манерами и скрытыми отсылками. Актер [Остин Батлер] и режиссер работают в тандеме, чтобы вновь принять и вдохнуть новую энергию в силу и опасность, которыми обладал Элвис»
- Уэс Андерсон — «Белый шум», Ноа Баумбак: «Это, пожалуй, самый литературный (и ориентированный на язык) гигантский полунаучно-фантастический блокбастер из когда‑либо созданных. Лекция профессоров колледжа. Спор академиков. Продавцы продуктовых магазинов танцуют в проходах. Гигантское токсичное облако представляет собой экзистенциальную угрозу — но прежде всего это метафора. Этот фильм ослепителен, загадочен, поэтичен и безумно интересен»
- Эдгар Райт — «Треугольник печали», Рубен Эстлунд: «К счастью, мои ожидания не просто оправдались, а экстравагантно превзошли. <…> Это был мой самый запоминающийся показ в году».
- Томас Винтерберг — «Добрый медбрат», Тобиас Линдхольм
- Джадд Апатоу — «Фабельманы», Стивен Спилберг
Ранее Variety представил список из десяти худших фильмов года, спросив мнения кинокритиков Оуэна Глейбермана и Питера Дебрюжа. В итоге получился антитоп, в который попали фильмы с Кристианом Бейлом и Тимоте Шаламе.