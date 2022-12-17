Реклама
Новости

Variety определился с худшими фильмами 2022 года

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:56

Издание Variety выбрало десять худших фильмов года, спросив мнения кинокритиков Оуэна Глейбермана и Питера Дебрюжа. В итоге получился антитоп, в который попали фильмы с Кристианом Бейлом и Тимоти Шаламе.

Пятерка худших по мнению Оуэна Глейбермана:

  1. «Амстердам»: «Ужасный фильм может быть скучным»; «раздражающий»; «ошеломительно бессвязный»
  2. «Миньоны: Грювитация»: «Когда анимационный сиквел нужен лишь как корова, которую доят досуха, может получится бездушная вещь»
  3. «Целиком и полностью»: «Они сочинили каннибальскую молодежную фантазию, и никому до нее нет дела»; «в течение двух часов и 10 минут на самом деле почти ничего не происходит»; «на джинсах Шаламе огромные дыры, обнажающие кости, как и в самом сценарии»
  4. «Воспламеняющая взглядом»: «Зачем переделывать один из худших фильмов по работе Стивена Кинга? Чтобы показать, что можно сделать еще хуже»
  5. «Три тысячи лет желаний»: «Своего рода переполненный магазин безделушек»

Антитоп Питера Дебрюжа

  1. «Блондинка»: «Односторонний взгляд режиссера на Мэрилин, который низводит эту сложную и непознаваемую женщину до жертвы, что делает роль такой непримечательной»
  2. «Большой баг»: «Нас заперли в помещении с сонмом невыносимых персонажей, это неприятно в любых обстоятельствах»
  3. «Пузырь»: Я рад, что продюсеру «Дружков» удалось пережить пандемию в окружении забавных людей, но к тому времени, когда «Пузырь» попал на Netflix, шутка, казалось, себя уже исчерпала»
  4. «Спайдерхед»
  5. «Код 355»: «Они доверили картину Саймону Кинбергу режиссуру. Этот парень, который испортил последний фильм «Люди Икс», взял оскароносный актерский состав и заставил его выглядеть глупо. Человек не может поставить хореографию действий, и результат получается смехотворно фальшивым: как будто наблюдаешь за детской перестрелкой, когда из‑за дверных косяков слышно «пиу-пиу»»
расскажите друзьям
теги
Netflix
люди
Кристиан БейлСтивен КингСаймон Кинберг
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»