Variety определился с худшими фильмами 2022 года

Издание Variety выбрало десять худших фильмов года, спросив мнения кинокритиков Оуэна Глейбермана и Питера Дебрюжа. В итоге получился антитоп, в который попали фильмы с Кристианом Бейлом и Тимоти Шаламе.
Пятерка худших по мнению Оуэна Глейбермана:
- «Амстердам»: «Ужасный фильм может быть скучным»; «раздражающий»; «ошеломительно бессвязный»
- «Миньоны: Грювитация»: «Когда анимационный сиквел нужен лишь как корова, которую доят досуха, может получится бездушная вещь»
- «Целиком и полностью»: «Они сочинили каннибальскую молодежную фантазию, и никому до нее нет дела»; «в течение двух часов и 10 минут на самом деле почти ничего не происходит»; «на джинсах Шаламе огромные дыры, обнажающие кости, как и в самом сценарии»
- «Воспламеняющая взглядом»: «Зачем переделывать один из худших фильмов по работе Стивена Кинга? Чтобы показать, что можно сделать еще хуже»
- «Три тысячи лет желаний»: «Своего рода переполненный магазин безделушек»
Антитоп Питера Дебрюжа
- «Блондинка»: «Односторонний взгляд режиссера на Мэрилин, который низводит эту сложную и непознаваемую женщину до жертвы, что делает роль такой непримечательной»
- «Большой баг»: «Нас заперли в помещении с сонмом невыносимых персонажей, это неприятно в любых обстоятельствах»
- «Пузырь»: Я рад, что продюсеру «Дружков» удалось пережить пандемию в окружении забавных людей, но к тому времени, когда «Пузырь» попал на Netflix, шутка, казалось, себя уже исчерпала»
- «Спайдерхед»
- «Код 355»: «Они доверили картину Саймону Кинбергу режиссуру. Этот парень, который испортил последний фильм «Люди Икс», взял оскароносный актерский состав и заставил его выглядеть глупо. Человек не может поставить хореографию действий, и результат получается смехотворно фальшивым: как будто наблюдаешь за детской перестрелкой, когда из‑за дверных косяков слышно «пиу-пиу»»
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