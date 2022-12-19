Кид Кади получил свою первую бриллиантовую пластинку за трек «Pursuit of Happiness»

Американский рэпер Кид Кади получил свой первый бриллиантовый сертификат RIAA за сингл «Pursuit of Happiness». Об этом сообщает Hypebeast.
«Спасибо всем, кто был связан с этой песней и слушал ее снова и снова все эти годы. Я люблю вас всех», — написал он в своих соцсетях.
Рэпер также заявил, что его альбомы получили новые платиновые сертификаты: «Man on the Moon: The End of Day» стал восьмикратно платиновым, а «Man on the Moon II: The Legend of Mr. Rager» — двукратно.
В ноябре сингл Пост Мэлоуна и Swae Lee «Sunflower» получил 17-ю платиновую пластинку, став самой успешной песней цифрового века с 2,4 млрд прослушиваний по всему миру. Трек превзошел предыдущий рекорд, принадлежавший ремиксу Lil Nas X и Билли Рея Сайруса «Old Town Road». Он был сертифицирован как платиновый 16 раз.