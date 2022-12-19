Реклама
Новости

Кид Кади получил свою первую бриллиантовую пластинку за трек «Pursuit of Happiness»

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:39

Американский рэпер Кид Кади получил свой первый бриллиантовый сертификат RIAA за сингл «Pursuit of Happiness». Об этом сообщает Hypebeast.

«Спасибо всем, кто был связан с этой песней и слушал ее снова и снова все эти годы. Я люблю вас всех», — написал он в своих соцсетях.

Рэпер также заявил, что его альбомы получили новые платиновые сертификаты: «Man on the Moon: The End of Day» стал восьмикратно платиновым, а «Man on the Moon II: The Legend of Mr. Rager» — двукратно.

В ноябре сингл Пост Мэлоуна и Swae Lee «Sunflower» получил 17-ю платиновую пластинку, став самой успешной песней цифрового века с 2,4 млрд прослушиваний по всему миру. Трек превзошел предыдущий рекорд, принадлежавший ремиксу Lil Nas X и Билли Рея Сайруса «Old Town Road». Он был сертифицирован как платиновый 16 раз.

расскажите друзьям
люди
Билли Сайрус
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»