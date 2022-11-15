Трек Post Malone и Swae Lee «Sunflower» стал самым успешным в мире с 17-ю платиновыми пластинками

«Sunflower» была написана как саундтрек к анимационному фильму 2018 года «Человек-паук: Через вселенные». Она также вошла в третий альбом Post Malone «Hollywood’s Bleeding». В 2020 году песня была номинирована на 62-ю премию Grammy Awards в категории «Лучшее выступление поп-дуэта/группы».