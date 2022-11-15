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Трек Post Malone и Swae Lee «Sunflower» стал самым успешным в мире с 17-ю платиновыми пластинками
Дарья Мельникова
Сегодня в 08:57

Сингл Post Malone и Swae Lee «Sunflower» получил 17-ю платиновую пластинку, став самой успешной песней цифрового века с 2,4 млрд прослушиваний по всему миру. Об этом сообщает Hypebeast.

«Спасибо всем фанатам! Вы, ребята, вошли в историю вместе с нами! И Post Malone и Майлз Моралес рады, что музыка получила внимание и любовь, которые она заслуживает. Впереди еще много интересного», — рассказал Swae Lee.

Трек превзошел предыдущий рекорд, принадлежавший ремиксу Lil Nas X и Billy Ray Cyrus «Old Town Road». Он был сертифицирован как платиновый 16 раз.

© RIAA/Twitter

«Sunflower» была написана как саундтрек к анимационному фильму 2018 года «Человек-паук: Через вселенные». Она также вошла в третий альбом Post Malone «Hollywood’s Bleeding». В 2020 году песня была номинирована на 62-ю премию Grammy Awards в категории «Лучшее выступление поп-дуэта/группы».

Свою первую платиновую сертификацию трек получил спустя четыре месяца после релиза в марте 2019-го.

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