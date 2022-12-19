«Яндекс» рассказал, когда выгоднее заказывать такси в новогоднюю ночь

Утром первого января, по мнению сервиса, лучше заказывать такси с 9.00 до 11.00. «В это время водители начинают выходить на линию, а большинство людей к этому моменту уже добираются до дома после празднований. После 11.00 многие едут навещать родственников и друзей, поэтому для более выгодных поездок лучше дождаться 15.00», — подчеркивает «Яндекс».