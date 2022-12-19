«Яндекс» рассказал, когда выгоднее заказывать такси в новогоднюю ночь

«Яндекс Go» подготовил советы, когда выгоднее заказывать такси в новогоднюю ночь. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.
По данным «Яндекса», в субботу, 24 декабря, выгоднее заказывать такси до обеда или в конце дня — до 14.00 и в промежутке с 19.00 до 21.00. 25 декабря лучше планировать поездку до 18.00, так как вечером такси заказывают чаще, из‑за чего цена становится выше.
31 декабря агрегатор рекомендует заказывать машину до 20.00 или начиная с 22.00. «Но стоит поторопиться, потому что ближе к полуночи водители начинают завершать смены, чтобы успеть к семьям за новогодний стол, а значит, машин на линии становится меньше и цены временно растут», — подчеркивают в сервисе.
«Яндекс» предупреждает, что после боя курантов и до 2.30 цена на поездки может быть выше обычного, так как водителей по-прежнему мало, а спрос начинает расти.
Утром первого января, по мнению сервиса, лучше заказывать такси с 9.00 до 11.00. «В это время водители начинают выходить на линию, а большинство людей к этому моменту уже добираются до дома после празднований. После 11.00 многие едут навещать родственников и друзей, поэтому для более выгодных поездок лучше дождаться 15.00», — подчеркивает «Яндекс».
В компании добавили, что финальная цена поездки зависит от множества факторов: соотношение свободных машин в районе и людей, желающих заказать такси, расстояние и длительность поездки, заторы по дороге. Чем меньше свободных водителей, тем выше может стоить поездка.
В начале декабря «Яндекс Go» и Дептранс Москвы запустили тариф «Специальный» — с его помощью можно заказать такси для людей, которые передвигаются в инвалидных креслах.