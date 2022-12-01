«Яндекс Go» и Дептранс Москвы запустили такси для маломобильных пассажиров

В приложении «Яндекс Go» появился тариф «Специальный» — с его помощью можно заказать такси для людей, которые передвигаются в инвалидных креслах. Это совместный проект с московским Департаментом транспорта, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе «Яндекса».
В рамках тарифа можно вызвать микроавтобус JAC Sunray 4С с подъемником, машину подадут в пределах 30 минут. Услуга поможет в поездках по Москве, в столичные аэропорты и обратно. По тарифу «Специальный» «Яндекс Go» комиссию с заказов брать не будет.
«Тариф <…> особенно пригодится тем, кто передвигается в тяжелых электрических креслах, которые для перевозки нужно закреплять в салоне машины. Тем, кто пользуется складными креслами, микроавтобусы тоже будут удобнее, чем легковые автомобили: не придется пересаживаться в машину из кресла, собирать его, а затем разбирать после поездки», — рассказали в «Яндексе».
В компании добавили, что водители прошли тренинги на действия в нестандартных ситуациях, научились обращаться с инвалидными креслами и управлять подъемником в машине. Разработкой образовательной программы «Яндекс» занимался совместно с фондом «Дом с маяком» и некоммерческой организацией «Пространство равных возможностей».