«Яндекс Go» и Дептранс Москвы запустили такси для маломобильных пассажиров

«Тариф <…> особенно пригодится тем, кто передвигается в тяжелых электрических креслах, которые для перевозки нужно закреплять в салоне машины. Тем, кто пользуется складными креслами, микроавтобусы тоже будут удобнее, чем легковые автомобили: не придется пересаживаться в машину из кресла, собирать его, а затем разбирать после поездки», — рассказали в «Яндексе».