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В Роскосмосе заявили о снижении температуры на корабле «Союз»

Семён Гудошников
Сегодня в 14:41

Температура на корабле «Союз МС-22» снижается благодаря действиям специалистов Центра управления полетами. Об этом заявили в Роскосмосе, подчеркнув, что температура остается в заданных пределах.

Специалисты планируют осмотреть «Союз» при помощи камер дистанционного манипулятора SSRMS. Результаты проверки будут переданы на Землю в понедельник утром.

15 декабря в Роскосмосе заявили о повреждении внешней обшивки приборно-агрегатного отсека «Союза МС-22». В результате произошла утечка в системе охлаждения, выход в открытый космос членов экипажа Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина был отменен.

РИА «Новости» со ссылкой на источник написало, что температура не корабле повысилась до 50 градусов. В Роскосмосе отвергли данную информацию. Позже в госкорпорации заявили, что температура на «Союзе» не выходит за пределы допустимых значений, а безопасности экипажа ничего не угрожает.

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Сергей ПрокопьевДмитрий Петелин
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