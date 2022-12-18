В Роскосмосе заявили о снижении температуры на корабле «Союз»

Температура на корабле «Союз МС-22» снижается благодаря действиям специалистов Центра управления полетами. Об этом заявили в Роскосмосе, подчеркнув, что температура остается в заданных пределах.
Специалисты планируют осмотреть «Союз» при помощи камер дистанционного манипулятора SSRMS. Результаты проверки будут переданы на Землю в понедельник утром.
15 декабря в Роскосмосе заявили о повреждении внешней обшивки приборно-агрегатного отсека «Союза МС-22». В результате произошла утечка в системе охлаждения, выход в открытый космос членов экипажа Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина был отменен.