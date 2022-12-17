IKEA пообещала сохранить рабочие места сотрудникам фабрик в России на год

IKEA приостановила бизнес в России в начале марта. Позже стало известно, что компания продаст четыре фабрики в стране — розничное подразделение при этом останется на паузе (это повлечет сокращение штата сотрудников), а торговые центры «Мега» продолжат работу. Товары IKEA со складов компании сначала распродавались онлайн, затем были выкуплены «Яндекс Маркетом».