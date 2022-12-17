IKEA пообещала сохранить рабочие места сотрудникам фабрик в России на год

Компания IKEA дала сотрудникам российских фабрик гарантии по сохранению рабочих мест в течение ближайшего года, пишет ТАСС со ссылкой на органайзера профсоюза лесных отраслей IKEA Александра Илларионова.
Этому предшествовало подписание петиции, которая была адресована руководству головного офиса производителя. Участниками обращения стали 510 сотрудников фабрик «IKEA Тихвин» и «IKEA Вятка».
Они потребовали гарантий сохранения занятости на 12 месяцев при переходе к новому собственнику, выплат компенсаций и бонусов. О том были ли достигнуты две последние договоренности, неизвестно. ТАСС сообщает, что зарплаты сотрудников будут индексированы на 3%.
IKEA приостановила бизнес в России в начале марта. Позже стало известно, что компания продаст четыре фабрики в стране — розничное подразделение при этом останется на паузе (это повлечет сокращение штата сотрудников), а торговые центры «Мега» продолжат работу. Товары IKEA со складов компании сначала распродавались онлайн, затем были выкуплены «Яндекс Маркетом».
В профсоюзе лесных отраслей IKEA ранее заявляли, что к началу 2023 года компания намерена выбрать потенциального покупателя своих заводов в России. О возможной покупке активов заявляли в АФК «Система». Затем ее основатель Владимир Евтушенков сообщил, что переговоры велись, но договоренности достигнуты не были.