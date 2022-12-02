По его словам сотрудники компании требуют сохранения рабочих мест либо достойных условий увольнения — и выступают за коллективные переговоры с руководством.
Он обвинил компанию нарушении закона, мотивировав это тем, что она уволила лидеров, которые инициировали переговорную процедуру. «Компания работникам не ответила, началась процедура трудового спора», — заявил Илларионов.
Спор, согласно его заявлению, возник после начавшейся в августе ликвидации компании «Икеа Дом». ТАСС пишет, что к ноябрю в штате магазина в Кудрово остались несколько работников, которые ранее не захотели увольняться на условиях компании.
Теперь им грозит сокращение на условиях Трудового кодекса с выплатой выходного пособия в размере среднего месячного заработка, передает агентство. «Оклад плюс еще один, если за месяц не найдут работу», — пояснил Илларионов.
Кроме того, он заявил, что работники заводов IKEA в Ленинградской и Кировской областях сегодня, 2 декабря, направят ряд требований в свои головные компании с последующей передачей в офис материнской структуры IKEA в ЕС.
«Они [требования] касаются начисления ежегодного бонуса „Спасибо“, гарантий сохранения рабочих мест (при продаже российских заводов IKEA— Прим. ред.) или гарантий получения восьми окладов при увольнении», — сообщил Илларионов.
IKEA приостановила бизнес в России в начале марта. Позже стало известно, что компания продаст четыре фабрики в стране — розничное подразделение при этом останется на паузе (это повлечет сокращение штата сотрудников), а торговые центры «Мега» продолжат работу. Товары IKEA со складов компании сначала распродавались онлайн, затем были выкуплены «Яндекс Маркетом».
В профсоюзе лесных отраслей IKEA ранее заявляли, что к началу 2023 года компания намерена выбрать потенциального покупателя своих заводов в России. О возможной покупке активов заявляли в АФК «Система». Затем ее основатель Владимир Евтушенков сообщил, что переговоры велись, но договоренности достигнуты не были.