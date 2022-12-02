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В Ленобласти работники закрытого магазина IKEA провели забастовку — они назвали ее предупредительной
Денис Ламехов
Сегодня в 11:14

Сотрудники закрытого магазина «IKEA Дыбенко» в городе Кудрово Ленинградской области провели часовую забастовку — они назвали ее предупредительной, пишет ТАСС со ссылкой на органайзера профсоюза лесных отраслей IKEA Александра Илларионова.

По его словам сотрудники компании требуют сохранения рабочих мест либо достойных условий увольнения — и выступают за коллективные переговоры с руководством.

Он обвинил компанию нарушении закона, мотивировав это тем, что она уволила лидеров, которые инициировали переговорную процедуру. «Компания работникам не ответила, началась процедура трудового спора», — заявил Илларионов.

Спор, согласно его заявлению, возник после начавшейся в августе ликвидации компании «Икеа Дом». ТАСС пишет, что к ноябрю в штате магазина в Кудрово остались несколько работников, которые ранее не захотели увольняться на условиях компании.

Теперь им грозит сокращение на условиях Трудового кодекса с выплатой выходного пособия в размере среднего месячного заработка, передает агентство. «Оклад плюс еще один, если за месяц не найдут работу», — пояснил Илларионов.

«Предложение встретиться на примирительную комиссию компания также проигнорировала, поэтому у работников появилось право объявить однократную предупредительную забастовку до одного часа, чтобы дать сигнал работодателю, что они готовы на многое»
Александр Илларионов
Органайзер профсоюза лесных отраслей IKEA

Кроме того, он заявил, что работники заводов IKEA в Ленинградской и Кировской областях сегодня, 2 декабря, направят ряд требований в свои головные компании с последующей передачей в офис материнской структуры IKEA в ЕС.

«Они [требования] касаются начисления ежегодного бонуса „Спасибо“, гарантий сохранения рабочих мест (при продаже российских заводов IKEA— Прим. ред.) или гарантий получения восьми окладов при увольнении», — сообщил Илларионов.

IKEA приостановила бизнес в России в начале марта. Позже стало известно, что компания продаст четыре фабрики в стране — розничное подразделение при этом останется на паузе (это повлечет сокращение штата сотрудников), а торговые центры «Мега» продолжат работу. Товары IKEA со складов компании сначала распродавались онлайн, затем были выкуплены «Яндекс Маркетом».

В профсоюзе лесных отраслей IKEA ранее заявляли, что к началу 2023 года компания намерена выбрать потенциального покупателя своих заводов в России. О возможной покупке активов заявляли в АФК «Система». Затем ее основатель Владимир Евтушенков сообщил, что переговоры велись, но договоренности достигнуты не были.

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IkeaЕСАФК Система
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Владимир Евтушенков
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