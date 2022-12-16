В России учредили организацию развития видеоигровой индустрии

15 декабря в России зарегистрировали АНО «Организация развития видеоигровой индустрии», узнал «Коммерсант» из базы «СПАРК-Интерфакс». Главой организации значится разработчик платформы PvP.Tools Василий Овчинников.
По словам Овчинникова, цель организации — сохранение видеоигровой индустрии в России «с ее восстановлением и развитием». Он рассказал о необходимости инвестиций, конкуренции «между инвесторами за хорошие проекты», выходов на альтернативные рынки и расширении внутреннего.
Овчинников отметил, что организацию создали еще в 2021 году, чтобы поддерживать отечественных разработчиков, интересные проекты и создавать общий положительный образ игровой культуры в обществе. Кому организация уже успела помочь, он не уточнил.
Ранее «Институт развития интернета» выделил 260 млн рублей новосибирскому разработчику Cyberia Limited на создание видеоигры о Смутном времени в истории России. В ноябре в сеть утекло видео с первыми геймплейными кадрами «Смуты» и катсцены.