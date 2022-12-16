Бейонсе, Дрейк и Кендрик Ламар: Джей Зи опубликовал свой плейлист 2022 года

Американский рэпер Джей Зи показал свой плейлист по итогам 2022 года. Он опубликован на платформе Tidal.
В подборку вошла 41 композиция. В этом году рэперу понравились сразу три песни из нового альбома Кендрика Ламара «Mr. Morale & the Big Steppers», а также три трека своей супруги Бейонсе — «America Has A Problem, Plastic Off The Sofa, I’m that girl». ВСе они вошли в последний альбом певицы «Renaissance».
В плейлисте также появились такие песни, как «SOS» SZA, «Rich Flex» Дрейка и 21 Savage, «Tití Me Preguntó» Bad Bunny, «Last Last» Burna Boy, «Just Wanna Rock» Лил Узи Верта и другие.
Помимо этого, Джей Зи добавил в подборку треки, в записи которых он сам принимал участие. Например, «Neck & Wrist», появившаяся на свет в результате сотрудничества с Pusha T и Фарреллом Уильямсом.
Ранее музыкальные итоги года подвел режиссер Эдгар Райт. Он собрал 50 треков, которые «любил слушать последние 12 месяцев», в один плейлист. В подборке можно найти песни Arctic Monkeys, Yeah Yeah Yeahs, alt-J, Оливера Сима, Джейми xx, The Weeknd, Эйнджел Олсен и других исполнителей.