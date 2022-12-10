The Weeknd, Yeah Yeah Yeahs и Джейми xx: Эдгар Райт по традиции подвел музыкальные итоги года

Эдгар Райт каждый год составляет свой список лучших песен. Режиссер собрал 50 треков, которые он «любил слушать последние 12 месяцев», в один плейлист.
Подборку открывает группа Jockstrap с треком «Concrete Over Water». Если пролистать ниже, то можно найти треки Arctic Monkeys, Yeah Yeah Yeahs, alt-J, Oliver Sim, Джейми xx, The Weeknd, Angel Olsen и других исполнителей.
Райт призвал подписчиков поддержать своих любимых музыкантов, чтобы они смогли по-настоящему заработать на своем творчестве. Для этого можно сходить к ним на концерт, купить их мерч, песню или альбом, если есть такая возможность, добавил он.
В прошлом году в личную подборку Райта попали Sparks, Wet Leg, Dry Cleaning, Self Esteem, Angel Olsen, ABBA, Metronomy и Бруно Марса.
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