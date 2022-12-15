В Испании депутаты одобрили предложение разрешить аборты девушкам с 16 лет

Конгресс депутатов в Испании одобрил предложение разрешить девушкам 16 и 17 лет делать аборты без согласия родителей. Об этом сообщил ТАСС.
Инициативу поддержали 190 членов Конгресса, против нее выступили 154 человека, еще 5 депутатов воздержались от голосования. Конгресс депутатов выполняет функции нижней палаты парламента. После его одобрения законопроект рассмотрит Сенат, представляющий собой верхнюю палату парламента.
Помимо права на прерывание беременности для несовершеннолетних девушек, законопроект предлагает введение больничных для женщин с болезненной менструацией.
В России же Министерство здравоохранения намерено проработать вопрос о запрете на аборт для несовершеннолетних девушек без согласия их родителей или законных представителей.
В 2011 году российское законодательство позволило девушкам, достигшим 15 лет, принимать решение об аборте без участия родителей. Более юным девочкам требуется письменное разрешение.