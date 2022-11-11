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Минздрав проработает вопрос о запрете на аборт для несовершеннолетних девушек без согласия родителей
Юлия Онодэра
Сегодня в 00:20

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Министерству здравоохранения оценить целесообразность введения запрета на прерывание беременности для несовершеннолетних девушек без согласия их родителей или законных представителей. Об этом сообщил «Ведомости».

До 1 февраля ведомство должно предоставить предложения о едином порядке проведения доабортного психологического консультирования. Также Минздрав предложит изменить название «листа прерывания беременности» на «лист сохранения беременности».

Кроме того, министерство обновит клинические рекомендации по абортам — в них включат информационный блок о негативный последствиях процедуры. В сотрудничестве с Минтрудом будет разработал порядок консультирования и анкетирования женщин, «находящихся в состоянии репродуктивного выбора».

Минздрав и Росздравнадзор займутся также усилением ответственности для клиник за нарушение законодательства при проведении абортов, в том числе за несоблюдение «дней тишины». Эти меры разработают к 20 января.

К 20 декабря министерство должно представить методические рекомендации по оформлению сайтов медорганизаций — на них должна будет появиться «объективная информация» об аборте, радостях материнства и соцгарантиях для рожениц.

В 2011 году российское законодательство позволило девушкам, достигшим 15 лет, принимать решение об аборте без участия родителей. Более юным девочкам требовалось письменное разрешение от законных представителей.

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Татьяна Голикова
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