Минздрав проработает вопрос о запрете на аборт для несовершеннолетних девушек без согласия родителей

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Министерству здравоохранения оценить целесообразность введения запрета на прерывание беременности для несовершеннолетних девушек без согласия их родителей или законных представителей. Об этом сообщил «Ведомости».
До 1 февраля ведомство должно предоставить предложения о едином порядке проведения доабортного психологического консультирования. Также Минздрав предложит изменить название «листа прерывания беременности» на «лист сохранения беременности».
Кроме того, министерство обновит клинические рекомендации по абортам — в них включат информационный блок о негативный последствиях процедуры. В сотрудничестве с Минтрудом будет разработал порядок консультирования и анкетирования женщин, «находящихся в состоянии репродуктивного выбора».
Минздрав и Росздравнадзор займутся также усилением ответственности для клиник за нарушение законодательства при проведении абортов, в том числе за несоблюдение «дней тишины». Эти меры разработают к 20 января.
К 20 декабря министерство должно представить методические рекомендации по оформлению сайтов медорганизаций — на них должна будет появиться «объективная информация» об аборте, радостях материнства и соцгарантиях для рожениц.
В 2011 году российское законодательство позволило девушкам, достигшим 15 лет, принимать решение об аборте без участия родителей. Более юным девочкам требовалось письменное разрешение от законных представителей.