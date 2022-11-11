Минздрав проработает вопрос о запрете на аборт для несовершеннолетних девушек без согласия родителей

Кроме того, министерство обновит клинические рекомендации по абортам — в них включат информационный блок о негативный последствиях процедуры. В сотрудничестве с Минтрудом будет разработал порядок консультирования и анкетирования женщин, «находящихся в состоянии репродуктивного выбора».