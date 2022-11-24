Чулпан Хаматова стала актрисой года по версии латвийской театральной премии

Российская актриса Чулпан Хаматова, эмигрировавшая в Латвию, победила в номинации «Лучшая женская роль» на церемонии «Ночь лицедеев» — эту премию называют латвийским театральным «Оскаром». Церемония награждения прошла 23 ноября в Риге, сообщает Delfi.
Хаматова была удостоена награды за работу в спектакле «Постскриптум», где она играет главную и единственную роль (учительницы русского языка и литературы в феврале 2022 года). Постановка Алвиса Херманиса идет на русском языке на сцене Нового Рижского театра.
Получая награду, актриса произнесла речь полностью на латышском языке. Она поблагодарила Херманиса и Латвию за предоставленную ей возможность работать по профессии.
Вручение престижной латвийской награды российской актрисе встретило неоднозначную реакцию в соцсетях. Некоторые вспомнили, что Хаматова участвовала в президентской кампании Путина в 2012 году (позже, в 2019-м, она осудила боевые действия в Донбассе и заявила, что никогда не поддержала бы Путина, если бы знала, чем это обернется).
Другие же выразили актрисе благодарность за хороший латышский язык, который она выучила за столь короткое время.
В обсуждение вступил и худрук Нового Рижского театра Херманис. У себя в фейсбуке* он написал: «Всех, кто сегодня возмущается Чулпан в соцсетях, объединяют две вещи: во-первых, они не вникали в факты и биографию актрисы; во-вторых, они не видели шоу „Постскриптум“».
Хаматова уехала из России после начала российской военной операции на Украине. С тех пор она неоднократно критиковала спецоперацию и участвовала в нескольких антивоенных акциях и художественных мероприятиях в Латвии.
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