Чулпан Хаматова стала актрисой года по версии латвийской театральной премии

Вручение престижной латвийской награды российской актрисе встретило неоднозначную реакцию в соцсетях. Некоторые вспомнили, что Хаматова участвовала в президентской кампании Путина в 2012 году (позже, в 2019-м, она осудила боевые действия в Донбассе и заявила, что никогда не поддержала бы Путина, если бы знала, чем это обернется).