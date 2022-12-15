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В Японии тестируют метавселенную для школьников
Дарья Мельникова
Сегодня в 15:44

В Токио запустили прототип виртуальной платформы для школьников, у которых нет возможности физически присутствовать на уроках. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на телеканал NHK.

Эксперимент, в котором участвуют 30 школьников, запустили в районе Синдзюку. Он продлится до конца марта.

Виртуальное обучение предусмотрено для трех категорий детей: кто отказывается или не может посещать школу, кто недавно прибыл в Японию и еще плохо понимает японский язык, а также для всех типов учащихся.

Школьники могут ходить на уроки с помощью аватаров, общаться с учениками, получать помощь от учителей и виртуально присутствовать на уроках.

Ранее министр иностранных дел тихоокеанского островного государства Тувалу Саймон Кофе заявил, что власти страны намерены создать ее цифровую копию в метавселенной. Причина — риск исчезновения из‑за повышения уровня моря, обусловленного изменением климата и ростом температуры на планете.

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