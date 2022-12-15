Twitter заблокировал аккаунт, где отслеживались перелеты Илона Маска

Осенью 2021 года Илон Маск писал Суини с просьбой удалить бота. Он назвал это риском для безопасности и заявил, что не хочет быть «застреленным каким‑нибудь психом». В январе они пытались договориться об удалении @ElonJet за деньги или в обмен на стажировку в Tesla, но так и не пришли к соглашению.