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Twitter заблокировал аккаунт, где отслеживались перелеты Илона Маска
Виктория Шанина
Сегодня в 10:28

Twitter заблокировала аккаунт @ElonJet, автор которого отслеживал перелеты владельца соцсети Илона Маска с помощью ботов, запрограммированных на поиск перемещений частных самолетов. Об этом пишет «Код Дурова».

Джек Суини, владелец аккаунта, теперь публикует перемещения в своем инстаграме*. «Вчера вечером вылетел из Лос-Анджелеса в Остин после того, как мой аккаунт в Твиттере был заблокирован», — написал он в последнем посте.

Кроме того, Маск подал иск в суд против Суини. Он заявил, что в Лос-Анджелесе машину бизнесмена, в которой сидел его сын, преследовал «сумасшедший, который перекрыл машине дорогу и забрался на капот». Любая учетная запись, раскрывающая местонахождение людей в реальном времени, будет заблокирована, как как представляет угрозу физической безопасности, пообещал Илон Маск.

Осенью 2021 года Илон Маск писал Суини с просьбой удалить бота. Он назвал это риском для безопасности и заявил, что не хочет быть «застреленным каким‑нибудь психом». В январе они пытались договориться об удалении @ElonJet за деньги или в обмен на стажировку в Tesla, но так и не пришли к соглашению.

В марте 2022 года Джек Суини создал новый аккаунт с ником @RUOligarchJets, где отслеживает перелеты богатейших людей России, включая Владимира Потанина, Романа Абрамовича, Олега Дерипаски и Алишера Усманова. Эту страницу Twitter пока не заблокировал.

* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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