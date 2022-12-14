Госдума приняла во втором чтении законопроект о сроках до пяти лет за осквернение георгиевской ленты

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предполагает административную или уголовную ответственность за осквернение георгиевской ленты. Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.
Он приравнивает георгиевскую ленту к символам воинской славы России и победы советского народа в Великой Отечественной войне. За ее публичное осквернение депутаты предлагают ввести штрафы до 5 млн рублей или сроки до пяти лет лишения свободы.
Любое использование георгиевской ленты в соцсетях в целях, отличных от установленных законом, будет пресекаться.
Документ внесли в Думу депутаты-единороссы в апреле, а в сентябре он прошел первое чтение. Один из авторов инициативы, вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак пояснял, что лента сможет использоваться лишь в целях, связанных с исторической памятью.