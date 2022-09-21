Депутаты поддержали законопроект о сроках до пяти лет за осквернение георгиевской ленты

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы России и победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно инициативе, за публичное осквернение будет наступать административная (штрафы до 5 млн рублей) или уголовная ответственность — сроки до пяти лет лишения свободы.
Любое использование георгиевской ленты в соцсетях в целях, отличных от установленных законом, будет пресекаться.
Документ внесли в Думу депутаты-единоросы. Один из его авторов, вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак пояснял, что лента сможет использоваться лишь в целях, связанных с исторической памятью.
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