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Депутаты поддержали законопроект о сроках до пяти лет за осквернение георгиевской ленты
Семён Гудошников
Сегодня в 13:14

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы России и победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно инициативе, за публичное осквернение будет наступать административная (штрафы до 5 млн рублей) или уголовная ответственность — сроки до пяти лет лишения свободы.

Любое использование георгиевской ленты в соцсетях в целях, отличных от установленных законом, будет пресекаться.

Документ внесли в Думу депутаты-единоросы. Один из его авторов, вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак пояснял, что лента сможет использоваться лишь в целях, связанных с исторической памятью.

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Андрей Турчак
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