«2022 год отчасти запомнят за его влияние на женщин и за влияние женщин на меняющийся мир. С нашей точки зрения как наблюдателей и регистраторов изменения языка, слово „женщина“ — это лучший пример того, как многие гендерные термины претерпевают изменения в том, как и к кому они применяются», — отметили на сайте словаря.