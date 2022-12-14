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Онлайн-словарь Dictionary.com выбрал слово 2022 года. Им стало woman — «женщина»
Юлия Онодэра
Сегодня в 20:01

Американский словарь Dictionary.com выбрал слово 2022 года. Им стало существительное woman, обозначающее, согласно словарю, «взрослое лицо женского пола». Об этом сообщил ТАСС.

По словам представителей сайта, поисковые запросы с этим словом «выросли многократно в связи с рядом вызвавших большой общественный интерес событий». Число запросов увеличилось в два раза по сравнению с 2021 годом.

«Выбор слова woman в качестве слова года в 2022 году отражает, как пересечение понятий гендера, идентичности и языка доминирует в нынешней культурологической дискуссии и определяет нашу работу в качестве словаря», — добавили в Dictionary.com.

На выбор именно этого слова повлияли в том числе события в Сенате США. Там в марте 2022 года проходили слушания о назначении судьей Верховного суда Кентаджи Браун Джексон. Там судью просили дать определение понятию «женщина».

«2022 год отчасти запомнят за его влияние на женщин и за влияние женщин на меняющийся мир. С нашей точки зрения как наблюдателей и регистраторов изменения языка, слово „женщина“ — это лучший пример того, как многие гендерные термины претерпевают изменения в том, как и к кому они применяются», — отметили на сайте словаря.

Конкурентами woman при выборе слова года стали «инфляция», «тихое увольнение», «демократия» и wordle — название браузерной головоломки, которое стало в 2022 году самым популярным запросом в Google.

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