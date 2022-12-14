«Репортеры без границ»: в этом году было задержано рекордное число журналистов

За первые 11 месяцев 2022 года в мире было задержано 533 журналиста — это рекордное число, превышающее прошлогодний показатель на 13,4%, говорится в отчете «Репортеров без границ».
Больше всего журналистов под стражей находится в КНР — 110. «Китай, где цензура и слежка достигли экстремального уровня, по-прежнему остается крупнейшей в мире тюрьмой журналистов», — считают в организации.
На втором месте по числу журналистов в тюрьме — Мьянма с показателем 62 журналиста. Далее следуют Иран (47), Вьетнам (39) и Белоруссия (31). В России задержано 18 журналистов.
Из всех работников СМИ под арестом 15% составляют женщины, что тоже рекордный показатель (еще пять лет назад их доля была меньше 7%). Сейчас за решеткой находятся 78 журналисток, что почти на 30% больше, чем годом ранее.
«Диктаторские и авторитарные режимы заполняют свои тюрьмы журналистами все быстрее. Новый рекорд их числа подтверждает настоятельную необходимость противостоять этим недобросовестным силам и проявлять активную солидарность со всеми, кто отстаивает идеал свободы, независимости и информационного плюрализма», — говорится в докладе.
Растет и число убитых журналистов: в нынешнем году при выполнении обязанностей погибли 57 человек, что на 18,8% больше, чем в прошлом. Шесть из них были убиты на Украине, 11 — в Мексике, которая по этому показателю на первом месте.
Не менее 65 работников СМИ сейчас находятся в заложниках по всему миру, 49 — числятся пропавшими без вести.
Среди самых громких дел года организация упоминает дело бывшего корреспондента Ивана Сафронова, осужденного в России на 22 года по обвинению в госизмене. Это самый суровый приговор, вынесенный журналистам в этом году.
В мае «Репортеры без границ» выпустили ежегодный отчет свободы прессы, в котором Россия на фоне военной операции на Украине опустилась со 150-го на 155-е место. Всего в рейтинге 180 государств, РФ находится в нем между Азербайджаном и Афганистаном.