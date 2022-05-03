Россия опустилась на 155-е место (между Азербайджаном и Афганистаном) в рейтинге свободы прессы

На фоне военных действий на Украине Россия опустилась с 150-го на 155-е место в рейтинге свободы прессы, который ежегодно составляют «Репортеры без границ». Всего в рейтинге 180 государств.

Россия попала в список из 28 стран с очень тяжелым состоянием свободы прессы. При определении места страны НКО учла угрозу произвольного включения российских изданий и журналистов в список иностранных агентов и преследования по новой статье о фейках про российскую армию, а также блокировку западных соцсетей и независимых СМИ.

Ближайшие соседи России по рейтингу — Беларусь (153-я), Азербайджан (154-й), Афганистан (156-й), Пакистан (157-й), Кувейт (158-й) и Венесуэла (159-я). На последних трех местах — Иран, Эритрея и Северная Корея, на первых трех — Норвегия, Дания и Швеция.

По данным «Репортеров без границ», с начала российской «военной операции» на Украине в результате обстрелов погибли как минимум пять журналистов и работников СМИ. Российская армия на занятых территориях «целенаправленно выбирала в виде мишени источники новостей и пыталась принудить к сотрудничеству местные СМИ», говорится в докладе (PDF) НКО.

«В самой России правительство установило тотальный контроль над информацией, введя масштабную военную цензуру, блокируя СМИ и преследуя непокорных журналистов, вынуждая их к массовой эмиграции», — отмечается там.