Реклама
Новости
Сериал «Гарри и Меган» стал самым успешным релизом Netflix среди документальных проектов
Юлия Онодэра
Сегодня в 00:40

Сериал «Гарри и Меган», посвященный истории отношений британского принца Гарри и актрисы Меган Маркл, стал самым успешным документальным проектом Netflix. Об этом сообщил Deadline.

Дебютные три эпизода шоу собрали 81,55 млн часов просмотра в течение первой недели после релиза. Сериал также стал вторым по популярности телепроектом на английском языке и вошел в топ-10 в 85 странах.

Лидерующие позиции в рейтингах по-прежнему занимает игровой сериал «Уэнсдей» по мотивам комиксов о семейке Аддамс. На первой неделе пользователи Netflix смотрели шоу на протяжении 341,2 млн часов.

На второй неделе после релиза «Уэнсдей» смотрели еще в течение 269,67 млн часов. Сериал лидировал по популярности в 90 странах и пересек отметку в 1 млрд часов просмотров — такого результата в первый месяц после выхода ранее добивались только «Игра в кальмара» и четвертый сезон «Очень странных дел».

расскажите друзьям
теги
Netflix
люди
принц Гарри
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»