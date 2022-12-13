Сериал «Гарри и Меган» стал самым успешным релизом Netflix среди документальных проектов

На второй неделе после релиза «Уэнсдей» смотрели еще в течение 269,67 млн часов. Сериал лидировал по популярности в 90 странах и пересек отметку в 1 млрд часов просмотров — такого результата в первый месяц после выхода ранее добивались только «Игра в кальмара» и четвертый сезон «Очень странных дел».