Сериал «Гарри и Меган» стал самым успешным релизом Netflix среди документальных проектов

Сериал «Гарри и Меган», посвященный истории отношений британского принца Гарри и актрисы Меган Маркл, стал самым успешным документальным проектом Netflix. Об этом сообщил Deadline.
Дебютные три эпизода шоу собрали 81,55 млн часов просмотра в течение первой недели после релиза. Сериал также стал вторым по популярности телепроектом на английском языке и вошел в топ-10 в 85 странах.
Лидерующие позиции в рейтингах по-прежнему занимает игровой сериал «Уэнсдей» по мотивам комиксов о семейке Аддамс. На первой неделе пользователи Netflix смотрели шоу на протяжении 341,2 млн часов.
На второй неделе после релиза «Уэнсдей» смотрели еще в течение 269,67 млн часов. Сериал лидировал по популярности в 90 странах и пересек отметку в 1 млрд часов просмотров — такого результата в первый месяц после выхода ранее добивались только «Игра в кальмара» и четвертый сезон «Очень странных дел».