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Основателя криптобиржи FTX задержали на Багамах
Виктория Шанина
Сегодня в 08:43

На Багамах по просьбе США задержали основателя криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Это первый шаг со стороны регулирующих органов по привлечению к ответственности за причастность к кризису ликвидности, сообщает CNBC.

Обвинения против Бэнкмана-Фрида подготовили сразу два ведомства: Комиссия по ценным бумагам и биржам, а также прокуратура южного округа Нью-Йорка. Их содержание будет раскрыто позже, но уже известно, что американские власти планируют добиваться экстрадиции бывшего криптомиллиардера.

«Богамы и Соединенные Штаты заинтересованы в привлечении к ответственности всех лиц, связанных с FTX, которые, возможно, предали общественное доверие и нарушили закон», — цитирует CNBC премьер-министра Багамских Островов Филипа Дэвиса.

По его словам, США предъявляют индивидуальные обвинения против Сэма Бэнкмана-Фрида. Багамы, в свою очередь, намерены провести собственные расследования в отношении FTX.
Проблемы с ликвидностью у FTX начались в ноябре 2022-го. Для борьбы с кризисом Бэнкман-Фрид хотел продать часть бизнеса Binance, но биржа отказалась от сделки после проведения проверки и новостей о нецелевом использовании клиентских средств.

Глава биржи Binance Чанпэн Чжао говорил, что сейчас криптовалютный сектор столкнулся с кризисом, сравнимым с финансовым кризисом в 2008 году. По его словам, это может привести к краху ряда компаний в ближайшие недели.

11 ноября FTX объявила о банкротстве. Сэм Бэнкман-Фрид подал в отставку с поста гендиректора. Комиссия по ценным бумагам и биржам США расследует причастность Бэнкмана-Фрида к действиям, которые привели к кризису ликвидности.

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