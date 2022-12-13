Основателя криптобиржи FTX задержали на Багамах

По его словам, США предъявляют индивидуальные обвинения против Сэма Бэнкмана-Фрида. Багамы, в свою очередь, намерены провести собственные расследования в отношении FTX.

Проблемы с ликвидностью у FTX начались в ноябре 2022-го. Для борьбы с кризисом Бэнкман-Фрид хотел продать часть бизнеса Binance, но биржа отказалась от сделки после проведения проверки и новостей о нецелевом использовании клиентских средств.