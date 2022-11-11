Криптобиржа FTX объявила о банкротстве

В США обанкротилась криптовалютная биржа FTX. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.
В документе сказано, что также в отставку ушел генеральный директор криптобиржи Сэм Бэнкман-Фрид.
Ранее Bloomberg писал, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США проводит расследование в отношении Бэнкмана-Фрида из‑за возможных нарушений. Целью регулятора стало изучение возможной причастности бизнесмена к действиям, которые привели к кризису ликвидности.
8 ноября биржа Binance решила подписать соглашение о покупке активов FTX за пределами США, чтобы помочь компании покрыть кризис ликвидности.
На фоне новостей о банкротстве FTX курс биткоина упал до 16,803 доллара — минимума за два года. Кроме того, на 4,5% подешевел эфир (Ethereum) и на 6,2% Binance Coin.
Глава биржи Binance Чанпэн Чжао говорил, что сейчас криптовалютный сектор столкнулся с кризисом, сравнимым с финансовым кризисом в 2008 году. По его словам, это может привести к краху ряда компаний в ближайшие недели.