Девочку избавили от острой лейкемии при помощи генного редактирования. Болезнь считалась неизлечимой

Спустя шесть месяцев после применения технологии у пациентки не обнаруживается рак, но она еще находится под наблюдением на случай, если болезнь вернется. Если же терапия сработает, иммунная система Алиссы, включая Т-клетки, будет восстановлена после второй трансплантации костного мозга.