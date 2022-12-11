Девочку избавили от острой лейкемии при помощи генного редактирования. Болезнь считалась неизлечимой

В Великобритании 13-летнюю девочку Алиссу вылечили от острой формы лейкемии при помощи революционного метода — генетического редактирования оснований. Эта технология была изобретена всего шесть лет назад и впервые смогла излечить человека от рака, сообщает Би-би-си.
У Алиссы диагностировали острый Т-клеточный лимфобластный лейкоз в мае прошлого года. При таком диагнозе Т-клетки, которые должны защищать организм, выходят из‑под контроля и становятся опасными.
Болезнь у Алиссы развивалась агрессивно, и другие методы лечения — химиотерапия и трансплантация костного мозга — не помогли. Мать девочки Киона рассказала, что на прошлое Рождество думала, что «это наше последнее с ней время».
В 2022 году ученые решили применить революционный метод. Они взяли у здорового донора Т-клетки и отредактировали их так, чтобы они выслеживали и убивали раковые клетки Алиссы.
Спустя шесть месяцев после применения технологии у пациентки не обнаруживается рак, но она еще находится под наблюдением на случай, если болезнь вернется. Если же терапия сработает, иммунная система Алиссы, включая Т-клетки, будет восстановлена после второй трансплантации костного мозга.