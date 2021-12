Биохакинг и биотехнологии

Что будет с биохакингом?

За рубежом биохакеры нередко ставят над собой настоящие эксперименты. В России из‑за ограниченного доступа к серьезным препаратам биохакинг больше про здоровый образ жизни и комбинации БАДов. Это не хорошо и не плохо — просто данность. Да и кто из наших биохакеров, будучи в здравом уме, проведет на себе экспериментЭксперимент Элизабет ПерришРечь идет о введении гена теломеразы hTERT для предотвращения старения фибробластов соединительных тканей и гена фоллистатина FSТ, предназначенного для поддержания хорошего тонуса мышечной ткани. в виде двух генных терапий на основе аденовирусных векторов?

Зато такой эксперимент ставит на себе Элизабет Пэрриш, СЕО биотехнологической компании BioViva Sciences Inc. Эту генную терапию она применила в 2015 году — такой опыт был первый в мире, и это было потрясающе. Обследование перед экспериментом показало, что Пэрриш имеет аномально короткие теломерыТеломерыКонцевые участки хромосом, сокращение длины которых связывают со старением., соответствующие 60-летнему возрасту, а не возрасту 44-летней женщины. Через три года после эксперимента, как заявляет сама Лиз, длина ее теломер увеличилась и соответствуют 30-летнему возрасту. Она также отмечает, что увеличилась и мышечная масса. А количество висцерального жира, напротив, уменьшилось. Сейчас она чувствует себя энергичной и здоровой, и у нее не обнаружено никаких признаков онкологии (которую, как многие опасались, могла спровоцировать активация фермента теломеразы). Ну а компания BioViva после окончания эксперимента написала в своем пресс-релизе: «BioViva лечит первого пациента с помощью генной терапии, чтобы обратить старение вспять».

Когда‑то мы с женой Аллой, разрабатывая SPRS-терапиюSPRS-терапиюМетод эстетической косметологии, основанный на инъекциях собственных фибробластов (клеток соединительных тканей, в том числе и кожи)., тоже начинали с введения аутологичных фибробластов себе, но нам было проще: на тот момент уже существовала мощная научно-клиническая база. Сейчас уже наша технология более десяти лет как на рынке эстетической медицины.

А Джосайя Зайнер, биофизик и бывший сотрудник NASA, ввел себе CRISPR, чтобы блокировать ген, подавляющий рост мышечной ткани. Кроме того, он и микроботу себе пересадил в домашних условиях. Об этом Neflix снял документальный фильм «Unnatural Selection» («Неестественный отбор»). Таких биохакеров у нас в стране нет. «Настоящих буйных мало — вот и нету вожаков», как пел Высоцкий.

Такие эксперименты — высший пилотаж, и человек должен четко представлять на что он идет и какие могут быть последствия. Да и стоимость разработок таких генно-инженерных конструкций очень немаленькая. Компании BioViva Sciences Inc. продукт обошелся в 1,5 миллиона долларов. Подобную генную терапию за 1 млн долларов теперь предлагает и компания Libella Gene Therapeutics: компания объявила рекрутинг пациентов от 45 лет, а проводить испытания будут вне юрисдикции США. Название клинических исследований звучит так: Evaluation of Safety and Tolerability of Libella Gene Therapy for the Treatment of Aging: AAV-hTERT («Оценка безопасности и переносимости генной терапии Libella Gene Therapy для лечения старения»).

Важно отметить, что научное сообщество к таким экспериментам относится весьма скептически. Ведь любая новая терапия — а тем более генная — должна быть одобрена регуляторными органами и должна получить соответствующие разрешения для проведения исследований, проведя предварительные доклинические исследования на животных. Но первопроходцы были одинаковы во все времена: риск — благородное дело.