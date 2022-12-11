Медведев заявил, что Россия наращивает производство мощных средств поражения

Россия наращивает производство «наиболее мощных средств поражения». Об этом в своем телеграм-канале заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Псевдоукраинские бешеные шавки с русскими фамилиями, захлебываясь своей токсичной слюной, заявляют, что их враг расположен в границах России, с Запада до Владивостока. Бешенство не лечится», — написал Медведев.
Он пояснил, что наиболее мощные средства поражения нужны России, поскольку «наш враг окопался не только в Киевской губернии нашей родной Малороссии», но и в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии и «целом ряде других присягнувших современным нацистам мест».
Ранее зампред Совбеза заявил, что сам пишет посты в свой телеграм-канал. «У вас есть сомнения, что это я делаю? Да, там бывают какие‑то вещи резкие достаточно. Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет, он просто побоится, скажет: „Ты что, сбрендил, что ли?“ Только я могу такое сделать», — пояснил он.