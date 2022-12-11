В Курской области запретили запускать фейерверки на праздники, чтобы обеспечить спокойствие курян

Курская область — приграничная с Украиной, с 11 апреля там действует желтый уровень террористической опасности. По данным МВД, в январе — октябре 2022 года в Курской области на 675% выросло число преступлений с использованием оружия и боеприпасов. По этому показателю она лидирует среди российских регионов.