Реклама
Новости
В Курской области запретили запускать фейерверки на праздники, чтобы обеспечить спокойствие курян
Семён Гудошников
Сегодня в 12:52

В Курской области запретили продавать и использовать фейерверки до конца января. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.

Меру он объяснил необходимостью «обеспечить безопасность и спокойствие курян». «Все наши силы направлены на то, чтобы не допустить совершения террористических актов на территории области», — написал глава региона.

Курская область — приграничная с Украиной, с 11 апреля там действует желтый уровень террористической опасности. По данным МВД, в январе — октябре 2022 года в Курской области на 675% выросло число преступлений с использованием оружия и боеприпасов. По этому показателю она лидирует среди российских регионов.

В середине октября Старовойт заявил, что в Курской области не будет массовых новогодних мероприятий, фейерверков и праздничных гуляний, поскольку сейчас «не время для этого». При этом город украсят инсталляциями и декорациями, закупленными ранее.

расскажите друзьям
люди
Роман Старовойт
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»