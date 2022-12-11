В Курской области запретили запускать фейерверки на праздники, чтобы обеспечить спокойствие курян

В Курской области запретили продавать и использовать фейерверки до конца января. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.
Меру он объяснил необходимостью «обеспечить безопасность и спокойствие курян». «Все наши силы направлены на то, чтобы не допустить совершения террористических актов на территории области», — написал глава региона.
Курская область — приграничная с Украиной, с 11 апреля там действует желтый уровень террористической опасности. По данным МВД, в январе — октябре 2022 года в Курской области на 675% выросло число преступлений с использованием оружия и боеприпасов. По этому показателю она лидирует среди российских регионов.
В середине октября Старовойт заявил, что в Курской области не будет массовых новогодних мероприятий, фейерверков и праздничных гуляний, поскольку сейчас «не время для этого». При этом город украсят инсталляциями и декорациями, закупленными ранее.