Франция обыграла Англию со счетом 2:1. Все пары полуфиналистов в ЧМ определились

Сборная Франции победила команду Англии со счетом 2:1 и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу в Катаре. Теперь стали известны все пары полуфиналистов.
В первом тайме французские футболисты открыли счет после дальнего удара полузащитника Орельена Тчуамени. Уже во втором тайме английский нападающий Гарри Кейн забил гол, получив право на пенальти. Третий гол матча забил нападающий Франции Оливье Жиру.
В дополнительное время французской сборной вновь назначили пенальти. Однако Кейн, которому вновь доверили мяч, послал мяч над перекладиной ворот.
Незадолго до матча Франции и Англии свою победу добыла сборная Марокко, обыграв Португалию со счетом 1:0. До этого сборная Аргентины обыграла Нидерланды со счетом 4:3.
13 декабря в 22.00 по московскому времени сыграют Аргентина и Хорватия. На следующей день в это же самое время состоится матч Марокко и Франции.