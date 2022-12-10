Аргентина вышла в полуфинал ЧМ-2022 после победы над Нидерландами

Футболисты сборной Аргентины обыграли спортсменов из Нидерландов в ¼ финала чемпионата мира и получили право выступить в полуфинале турнира. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».
Матч проходил на стадионе «Лусаил Айконик» в катарском Лусаиле. Основное время завершилось со счетом 2:2. Первый мяч забросил Науэль Молина Лусеро после передачи Лионеля Месси, второй гол принадлежал самому Месси. Оставшиеся два мяча забил нидерландец Ваут Вегхорст.
Дополнительное время завершилось без забитых мячей, поэтому была назначена серия пенальти. В итоге со счетом 4:3 победу одержала сборная Аргентины.
В полуфинале Аргентина сыграет с Хорватией, которая вышла из ¼ финала после победы над Бразилией, также в результате серии пенальти. Матч пройдет 13 декабря.
Лионель Месси в матче против Нидерландов забил свой десятый гол в рамках чемпионатов мира. По этому показателю он сравнялся с лидером сборной Аргентины Габриэлем Батистутой. Кроме того, он установил рекорд по числу голевых пасов в play-off международных турниров, обогнав бразильца Пеле.
Этот чемпионат мира станет для Мессии заключительным, об это он сам объявил в конце ноября. Он признался, что чувствует себя очень хорошо, хотя и не знает, самый ли это счастливый момент в его карьере.
«Безусловно, это мой последний чемпионат мира, мой последний шанс выиграть его. Последний шанс воплотить мою и нашу общую мечту», — подчеркнул 35-летний футболист.