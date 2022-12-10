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Львенок падает с дерева, а пингвины ссорятся: лучшие комедийные фото дикой природы 2022 года
Виктория Шанина
Сегодня в 16:20

Организаторы Comedy Wildlife Photography Awards («Лучшая комедийная фотография дикой природы») объявили победителей 2022 года. Это бесплатный конкурс, в котором могут участвовать как профессионалы, так и новички и любители, снимающие дикую природу.

Конкурс проходит ежегодно уже семь лет. С тех пор мир повидал удивленную выдру, бабуина, которые возомнил себя оперным певцом, танцующих медвежат и других животных, которые благодаря удачному ракурсу и моменту съемки веселят фотографов и зрителей.

В этом году первое место заняла фотография с трехмесячным львенком, падающим с дерева. Он собирался спуститься с дерева, а гравитация и сухие ветки помогли справиться ему с этим гораздо быстрее. По словам автора снимка Дженнифера Хадли, с львенком все в порядке: после падения он тут же поднялся и побежал играть со своими братьями и сестрами.

«Не слишком кошачьи рефлексы» («Not So Cat-Like Reflexes»)
© Дженнифер Хадли, США

На этом фото может показаться, что бегемот намерен съесть цаплю. Но на самом деле он просто зевает.

«Обманчивые африканские ракурсы» («Misleading African Viewpoints»)
© Жан-Жак Алкалай, Франция

Аршдип Сингх любит исследовать дикую природу. Ранее он уже снимал сов в трубах, поэтому, когда в очередной раз проходил мимо одной из них, решил дождаться, пока выглянет совенок. И не прогадал!

«Я тебя вижу, парень!» («I CU boy!»)
© Аршдип Сингх, Индия

Эти пингвины напомнили Мартину Грейсу строчку из стихотворения Редьярда Киплинга «Если». В переводе Самуила Маршака она звучит так: «Если ты спокоен, не растерян, когда теряют головы вокруг».

«Сохраняйте спокойствие и свою голову» («Keep Calm and Keep Your Head»)
© Мартин Грейс, Великобритания

А это просто два повздоривших пингвина на Фолклендских островах.

«Пообщайся с моим плавником!» («Talk to the Fin!»)
© Дженнифер Хадли, США

Здесь фотограф запечатлел сурикатов в заповеднике в Южной Африке. Он уточняет, что никакой агрессии на снимке нет, это скорее такое взаимодействие, которое напоминает нам друзей, которые друг над другом подшучивают.

«Я тебя придушу!» («I’m Gonna Strangle You!»)
© Эммануэль До Линь Сан, Южно-Африканская Республика

А здесь птенец совы пытается впервые взглянуть на мир за пределами дупла. Но его мама не очень довольна.

«Впритык» («Tight Fit»)
© Марк Шокен, США

Джон Чейни описывает свою работу коротко: лосось «решил дать медведю по морде», чтобы не стать его обедом.

«Дать отпор» («Fight Back»)
© Джон Чейни, США

По словам автора фото, он снимал енота и кормил его креветками, а потом зверек отблагодарил его приветственным жестом.

«Всем привет» («Hello Everyone»)
© Мирослав С., Чехия

О следующем снимке фотограф Федерика Винчи сказала: «Прогуливаясь возле камбоджийского храма, где жили дикие обезьяны, я наткнулась на эту сцену: дикая обезьяна в полном релаксе, пока ее друг заботится о ней».

«Обезьяний спа-центр» («Monkey Wellness Centre»)
© Федерика Винчи, Италия
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