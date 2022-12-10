Львенок падает с дерева, а пингвины ссорятся: лучшие комедийные фото дикой природы 2022 года

В этом году первое место заняла фотография с трехмесячным львенком, падающим с дерева. Он собирался спуститься с дерева, а гравитация и сухие ветки помогли справиться ему с этим гораздо быстрее. По словам автора снимка Дженнифера Хадли, с львенком все в порядке: после падения он тут же поднялся и побежал играть со своими братьями и сестрами.