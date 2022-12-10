Идрис Эльба в роли спецагента в трейлере игры «Cyberpunk 2077: Призрачная свобода»

Вышел трейлер дополнения к игре Cyberpunk 2077 в жанре шпионского триллера, получившее подзаголовок «Призрачная Свобода». Посмотреть его можно на официальном ютьюб-канале игры от разработчика CD Projekt Red.
В оригинальной Cyberpunk 2077 одного из ключевых героев озвучил Киану Ривз, персонаж был смоделирован по движениям и мимике актера и был на него очень похож внешне. При создании «Призрачной Свободы» разработчики вернулись к этому приему — но теперь в центре внимания окажется Идрис Эльба.
Эльба сыграет Соломона Рида — спецагента Новых Соединенных Штатов Америки. Он получит практически невыполнимое секретное задание, чтобы справиться с его выполнением и выжить он объединяется с Ви — главным персонажем, которым управляет игрок Cyberpunk 2077.
Действие «Призрачной Свободы» будет разворачиваться в совершенно новом районе Найти-Сити. Премьера запланирована на 2023 год, дополнение будет доступно на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Релиз игры Cyberpunk 2077 после нескольких переносов состоялся 10 декабря 2020 года. Действие разворачивается в футуристичном городе Найт-Сити, в котором у игрока есть полная свобода действий. Киану Ривз играет рокера с кибернетической серебряной рукой, который помогает главному герою выжить.