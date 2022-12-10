Идрис Эльба в роли спецагента в трейлере игры «Cyberpunk 2077: Призрачная свобода»

В оригинальной Cyberpunk 2077 одного из ключевых героев озвучил Киану Ривз, персонаж был смоделирован по движениям и мимике актера и был на него очень похож внешне. При создании «Призрачной Свободы» разработчики вернулись к этому приему — но теперь в центре внимания окажется Идрис Эльба.