Иностранными агентами признали издание The Bell и игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова

Минюст признал иностранными агентами издание The Bell, журналиста «Дождя»* Михаила Фишмана и игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова.
Также в список ведомства попали: философ Рубен Апресян, общественный деятель Ростислав Моргузалов и «Экологическое движение „42“» из Архангельска.
Минюст теперь ведет единый перечень иноагентов. Новых его участников регулирующий орган внес на основании седьмой статьи федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
В данный момент в иноагентском списке Минюста 499 строчек.
В прошлую пятницу ведомство свои списки не обновляло. А неделей ранее признало иноагентами экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, адвоката и экс-игрока «Что? Где? Когда?» Илью Новикова, журналистку «Дождя» Анну Монгайт и других.
*«Дождь» внесен Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.