Иностранными агентами признали издание The Bell и игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова

В прошлую пятницу ведомство свои списки не обновляло. А неделей ранее признало иноагентами экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, адвоката и экс-игрока «Что? Где? Когда?» Илью Новикова, журналистку «Дождя» Анну Монгайт и других.