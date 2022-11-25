Минюст внес экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в список физлиц-иноагентов

Министерство юстиции России обновило перечень физических лиц-иностранных агентов. Обновленный документ можно найти на сайте ведомства.
В список попали:
— адвокат и экс-игрок в «Что? Где? Когда?» Илья Новиков;
— бывший юрист штаба Навального* в Уфе Федор Телин;
— журналистка «Дождя»** Анна Монгайт;
— участник движения «Голос»*** Виталий Ковин, которого в октябре исключили из реестра СМИ-иноагентов;
— глава фонда «Свободная Бурятия» Александра Гармажапова.
— журналистка Любовь Барабашова;
— проект «Город без преград».
* Штабы Алексея Навального включены в России в список организаций, причастных к терроризму и экстремизму.
** «Дождь» внесен Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.
*** Движение в защиту прав избирателей «Голос» внесено Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.