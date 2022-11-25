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Минюст внес экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в список физлиц-иноагентов
Денис Ламехов
Вчера в 22:17

Министерство юстиции России обновило перечень физических лиц-иностранных агентов. Обновленный документ можно найти на сайте ведомства.

В список попали:

— экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман;

— адвокат и экс-игрок в «Что? Где? Когда?» Илья Новиков;

— бывший юрист штаба Навального* в Уфе Федор Телин;

— журналистка «Дождя»** Анна Монгайт;

— участник движения «Голос»*** Виталий Ковин, которого в октябре исключили из реестра СМИ-иноагентов;

 — глава фонда «Свободная Бурятия» Александра Гармажапова.

Перечень СМИ-иноагентов пополнили:

— журналистка Любовь Барабашова;

— проект «Город без преград».

* Штабы Алексея Навального включены в России в список организаций, причастных к терроризму и экстремизму.

** «Дождь» внесен Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

*** Движение в защиту прав избирателей «Голос» внесено Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

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