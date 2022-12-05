Кудрин объявил о переходе в «Яндекс»

Руководителем Счетной палаты может стать первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, писал РБК со ссылкой на неназванных федеральных чиновников и источники, близкие к администрации президента. По их словам, Жукова в качестве основной кандидатуры предложил сам Кудрин.