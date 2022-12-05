Кудрин объявил о переходе в «Яндекс»

Экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.
«Вместе с менеджментом буду разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные», — написал он.
По словам Кудрина, одной из основных задач станет сохранение «уникальной управленческой и технологической культуры „Яндекса“».
29 ноября Совет Федерации проголосовал за досрочное освобождение Кудрина от должности председателя Счетной палаты. Об этом верхнюю палату парламента просил Владимир Путин.
Руководителем Счетной палаты может стать первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, писал РБК со ссылкой на неназванных федеральных чиновников и источники, близкие к администрации президента. По их словам, Жукова в качестве основной кандидатуры предложил сам Кудрин.