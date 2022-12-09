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«Подвергать сомнению решения суда считаю нецелесообразным»: Путин прокомментировал приговор Яшину*
Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:06

Во время пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Бишкеке Владимир Путин прокомментировал вынесенный судом приговор бывшему столичному муниципальному депутату Илье Яшину*. Политика отправили в колонию общего режима на 8,5 года.

Корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников спросил Путина про приговор. Российский президент, услышав фамилию Яшина, спросил: «Это кто такой?» Колесников после долгой паузы назвал Яшина блогером.

«Вам не кажется, что за слова 8,5 лет — это какой‑то зверский срок?» — спросил Колесников. Яшина признали виновным в распространении фейков про Российскую армию: в апрельском эфире он высказывался о произошедшем в Буче и использовал цитаты из видео Би-би-си.

«В народе говорят: „Если кажется — надо креститься“. Я все-таки базовое образование получил в Ленинградском государственном университете, и хочу вам сказать, что вмешательство в деятельность судов считаю абсолютно недопустимым, подвергать сомнению решения суда считаю нецелесообразным. Есть определенные законом права защиты граждан, <…> можно обратиться наверное в вышестоящие инстанции. Адвокаты господина Яшина наверняка знают, как им надо поступить».
Владимир Путин
Президент России

Следующий вопрос Путину задали вопрос о проблемах российских военнослужащих в зоне боевых действий на территории Украины, о которых узнают военкоры и волонтеры. «Кому верить: отчетам Министерства обороны или бойцам с передовой?» — спросила журналистка радио «Вести FM» и «Маяк».

«Верить никому нельзя, только мне», — ответил Путин. Он заявил, что проблемы у военных были, «самые острые уже закрыты», но «целиком проблемы далеко не решены».

* Илья Яшин признан Минюстом РФ физлицом-иноагентом.

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Владимир ПутинАндрей КолесниковИлья Яшин
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