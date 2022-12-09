«Подвергать сомнению решения суда считаю нецелесообразным»: Путин прокомментировал приговор Яшину*

«В народе говорят: „Если кажется — надо креститься“. Я все-таки базовое образование получил в Ленинградском государственном университете, и хочу вам сказать, что вмешательство в деятельность судов считаю абсолютно недопустимым, подвергать сомнению решения суда считаю нецелесообразным. Есть определенные законом права защиты граждан, <…> можно обратиться наверное в вышестоящие инстанции. Адвокаты господина Яшина наверняка знают, как им надо поступить».

Владимир Путин Президент России