«Подвергать сомнению решения суда считаю нецелесообразным»: Путин прокомментировал приговор Яшину*

Во время пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Бишкеке Владимир Путин прокомментировал вынесенный судом приговор бывшему столичному муниципальному депутату Илье Яшину*. Политика отправили в колонию общего режима на 8,5 года.
Корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников спросил Путина про приговор. Российский президент, услышав фамилию Яшина, спросил: «Это кто такой?» Колесников после долгой паузы назвал Яшина блогером.
«Вам не кажется, что за слова 8,5 лет — это какой‑то зверский срок?» — спросил Колесников. Яшина признали виновным в распространении фейков про Российскую армию: в апрельском эфире он высказывался о произошедшем в Буче и использовал цитаты из видео Би-би-си.
Следующий вопрос Путину задали вопрос о проблемах российских военнослужащих в зоне боевых действий на территории Украины, о которых узнают военкоры и волонтеры. «Кому верить: отчетам Министерства обороны или бойцам с передовой?» — спросила журналистка радио «Вести FM» и «Маяк».
«Верить никому нельзя, только мне», — ответил Путин. Он заявил, что проблемы у военных были, «самые острые уже закрыты», но «целиком проблемы далеко не решены».
* Илья Яшин признан Минюстом РФ физлицом-иноагентом.