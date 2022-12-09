Илью Яшина* признали виновным в распространении фейков про российскую армию

Мещанский суд Москвы признал виновным бывшего столичного муниципального депутата Илью Яшина* в распространении фейков про российскую армию. Об этом сообщает ТАСС.
Яшина арестовали и отправили в СИЗО 13 июля. Он должен был пробыть под арестом до 12 сентября. Однако суд Москвы неоднократно продлевал срок, в последний раз до 10 мая 2023 года.
Политика обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ под видом достоверных сообщений по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет тюрьмы. Поводом послужил эфир, который Яшин провел 7 апреля на ютьюбе. В нем он высказывался о произошедшем в Буче и использовал цитаты из видео Би-би-си.
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