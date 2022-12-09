«ЛитРес» объявил короткий список литературной премии «Электронная буква»

Книжная платформа «ЛитРес» объявила шорт-лист литературной премии «Электронная буква». Об этом «Афише Daily» рассказали представители компании.
- Евгения Овчинникова «Сквозь огонь» (Россия);
- Елизавета Мусатова «Время красивых людей» (Сербия);
- Валерия Скритуцкая «Песни вещих птиц» (Германия);
- Марианна Альбертовна Рябман, Жоффруа Вирио «Post Scriptum» (Россия, Франция);
- Данияр Сугралинов «Мета-игра. Пробуждение» (Россия);
- Валентина Степанова «Забытые письма» (Россия);
- Андрей Поляков «Пресс-тур» (Россия);
- Алекс Д «Индиго» (Россия);
- Джей Ви Райтс «Скажи „Убей меня“» (Россия);
- Евгения Кретова «Макошин скит» (Россия).
Всего в 2022-м была подана 1931 заявка на премию. Соискателем мог стать любой автор, опубликовавший книгу с помощью платформы «ЛитРес: Самиздат», или диктор, записавший книгу в проекте «ЛитРес: Чтец».
Работы оценивали писательница Ольга Брейнингер, книжные блогеры Полина Парс, Александр Чернов и Гарик Саргсян, актеры дубляжа Александр Гаврилин, Станислав Стрелков и Марина Лисовец, шеф-редактор группы компаний «ЛитРес» Екатерина Писарева и другие.
Писарева заявила: «Очень многие digital-авторы пишут на достойном уровне, чувствуется мастерство и понимание того, что нужно современной литературе, какие конфликты она сегодня прорабатывает и какие актуальные боли у нее есть. <…> Для себя я отметила, что в young adult и в актуальной прозе было много любопытных претендентов, обладающих мастерством, писательской проницательностью и талантом».
В короткий список лучших чтецов вошли:
- Илья Дементьев,
- Лена Орса,
- Геннадий Воробьев,
- Григорий Метелица,
- Екатерина Мухина,
- Ольга Федорищева,
- Катерина Эланская,
- Саша Степанов,
- Наталья Беляева,
- Светлана Шаклеина.
Финал «Электронной буквы» состоится в феврале 2023 года. Денежное наполнение премий «Книга года» и «Голос года» — 300 тыс. рублей, спецноминаций — 50 тыс. рублей.