«ЛитРес» объявил короткий список литературной премии «Электронная буква»

Писарева заявила: «Очень многие digital-авторы пишут на достойном уровне, чувствуется мастерство и понимание того, что нужно современной литературе, какие конфликты она сегодня прорабатывает и какие актуальные боли у нее есть. <…> Для себя я отметила, что в young adult и в актуальной прозе было много любопытных претендентов, обладающих мастерством, писательской проницательностью и талантом».