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«ЛитРес» объявил короткий список литературной премии «Электронная буква»
Денис Ламехов
Сегодня в 12:32

Книжная платформа «ЛитРес» объявила шорт-лист литературной премии «Электронная буква». Об этом «Афише Daily» рассказали представители компании.

Из длинного списка, содержавшего более 150 работ, в короткий перекочевали 10:

  1. Евгения Овчинникова «Сквозь огонь» (Россия);
  2. Елизавета Мусатова «Время красивых людей» (Сербия);
  3. Валерия Скритуцкая «Песни вещих птиц» (Германия);
  4. Марианна Альбертовна Рябман, Жоффруа Вирио «Post Scriptum» (Россия, Франция);
  5. Данияр Сугралинов «Мета-игра. Пробуждение» (Россия);
  6. Валентина Степанова «Забытые письма» (Россия);
  7. Андрей Поляков «Пресс-тур» (Россия);
  8. Алекс Д «Индиго» (Россия);
  9. Джей Ви Райтс «Скажи „Убей меня“» (Россия);
  10. Евгения Кретова «Макошин скит» (Россия).

Всего в 2022-м была подана 1931 заявка на премию. Соискателем мог стать любой автор, опубликовавший книгу с помощью платформы «ЛитРес: Самиздат», или диктор, записавший книгу в проекте «ЛитРес: Чтец».

Работы оценивали писательница Ольга Брейнингер, книжные блогеры Полина Парс, Александр Чернов и Гарик Саргсян, актеры дубляжа Александр Гаврилин, Станислав Стрелков и Марина Лисовец, шеф-редактор группы компаний «ЛитРес» Екатерина Писарева и другие.

Писарева заявила: «Очень многие digital-авторы пишут на достойном уровне, чувствуется мастерство и понимание того, что нужно современной литературе, какие конфликты она сегодня прорабатывает и какие актуальные боли у нее есть. <…> Для себя я отметила, что в young adult и в актуальной прозе было много любопытных претендентов, обладающих мастерством, писательской проницательностью и талантом».

В короткий список лучших чтецов вошли:

  1. Илья Дементьев,
  2. Лена Орса,
  3. Геннадий Воробьев,
  4. Григорий Метелица,
  5. Екатерина Мухина,
  6. Ольга Федорищева,
  7. Катерина Эланская,
  8. Саша Степанов,
  9. Наталья Беляева,
  10. Светлана Шаклеина.

Финал «Электронной буквы» состоится в феврале 2023 года. Денежное наполнение премий «Книга года» и «Голос года» — 300 тыс. рублей, спецноминаций — 50 тыс. рублей.

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