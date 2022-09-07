«ЛитРес» объявил лонг-лист литературной премии «Электронная буква». В этом году в него вошли 152 книги, опубликованные с помощью платформы. Об этом «Афише Daily» рассказали представители компании.

Эксперты выбрали сочинения как уже известных авторов, книги которых становились бестселлерами, таких как Алекс Д, Макс Глебов, Татьяна Орлова, Евгения Кретова, Андрей Булычев, так и литературных дебютантов.

Координатор премии Юлия Селиванова отметила, что среди отобранных произведений особенно много в этом году было фантастических и остросюжетных работ. «Но радует и присутствие автофикшена. Этот жанр сейчас на пике популярности у читателей 25+», — добавила она.

«Прочитав огромное количество произведений, ты начинаешь „творить фантазии“: внезапно для почти всего, что с тобой происходит, находятся параллели в прочитанных текстах. Когда фантазии сотворены, ты хочешь еще раз пройтись по отдельным страницам, чтобы иметь их — как фильтр —перед глазами, когда будешь смотреть на город за окном поезда, на людей — близких и далеких. Новые тексты — для поиска которых и создана наша премия — это именно такие бесценные уникальные фильтры. Витражи, сквозь которые свет никогда не преломляется одинаково». Юлия Селиванова Координатор премии «Электронная буква-2022»

В целом среди заявок больше всего оказалось любовных романов. Их доля в общем числе книг составила почти треть — 32,3%. Фэнтези-сочинений насчитали 24,27%, художественной прозы — 23,2%, книг о приключениях — 13,5%, мистики — 12,4, триллеров — 8,34%.

Шорт-лист премии станет известен в декабре, а финал «Электронной буквы» состоится в марте 2023 года. В жюри войдут Юлия Высоцкая, Светлана Сурганова, Любовь Аксенова, Александр Цыпкин и другие представители культуры и шоу-бизнеса.

Список книг из лонг-листа «Электронной буквы»:

«Бомжонок», Наталья Бессонова «Прошлое лечится настоящим», Людмила Кашникова «Титановый город», Альбина Кондратьева «Трактир», Живиль Богун «Семнадцать мгновений июня», Валентина Осколкова «Жили-были», Алексей Хрусталев «Сестры», Диана Карахмазли «Второй шанс», Алексей Борисов «Надежда и отчаяние», Егор Букин «День живых», Эллисон Майклс «Уроды», Гектор Шульц «Забытые письма», Валентина Андреевна Степанова «Если бы черемуха умела петь, она бы пошла в караоке», Влада Арт «Дом в конце сиреневой аллеи», Елена Андреевна Тюрина «Время красивых людей», Елизавета Мусатова «Орешек с горчицей», Ирина Моисеева «#Виновата. Родиться женщиной», Том Черсон «Древнегреческий для скептиков», Дарья У. «Как это — видеть тебя каждый день», Юлия Бальмина, Ефим Акулов «Не нарушая тишины», Наталья Струтинская «Повороты судьбы, или Вот как бывает», Екатерина Танаева «Дыши мной», Хельга Петерсон «Лучший студент», Айлин Брайт «Черный Лебедь», Мария Капер «Спой мне в последний раз», Кристина Денисова «Четвертый принц», Екатерина Бакулина «По краю твоей вселенной», Тианна Ридак «(Не)настоящий парень», Амалия Март «Марианна — угроза информационной безопасности», Elian Julz «Мотыльки», Майя Неверович «Отныне моя», Анна Зубавина «Сказка о царевиче-птице и однорукой царевне», Надежда Николаевна Бугаева «Пропасть», Алексей Александрович Агафонов «С любовью из Ташкента», Наталья Потто «Наразрыв», Александр Вараксин «Листая Tinder. Дневники свиданий», Джулия Волф «Филипп. Я (не) умею любить», Екатерина Аверина «Леди и детектив, или Щепотка невезения», Ирина Зволинская «От него не убежишь», Лина Ласс «Жена на 10 лет», Оксана Ильина «Отель желаний», Алина Аркади «Серфер. Запах шторма», Анна Востро «Мой бывший муж. Давай попробуем опять?», Татьяна Новикова «Игрушка в руках Лоа», Улана Зорина «Аяна. Внутренние Земли», Антон Шумилов «Есения. Предание о балии», Мария Никольская «Невеста для мага, или Как (не) попасть в другой мир», Лана Ларсон «Обелиски. История бойца-барьера», Кирилл Туров «Черный цвет солнца», Рацлава Зарецкая «Доказательство Канта», Елена Чара Янова «Рассвет полуночи. Часть I», Евгения Егорова «Мое мертвое сердце», А. Командор «Симфония для волка», Анна Ли «Девять жизней», Диана Шмелева «Вектор прошлого», Полли Нария «Королевство Эшлайн. Лжекороль», Эви Тейт «Министерство Астрологии», Елена Олеговна Рудакова «Пророчество ведьм, или Тайна татуировки», Валентина Гринкевич «Похищенная с Земли», Мелина Боярова «Отбор женихов, или Эльф тяжелого поведения», Анна Жнец «Альтернатива. Совиное гнездо», Камилла Лысенко «Хааст Хаатааст», Максим Борисович Эрштейн «Год хорошего Кощея», Анастасия Деева «Пусть эта музыка стихнет», Ксения Котова «Третий город. Книга 1», Елена Светличная «Хозяйка дома в лесу безвременья», Валентина Батищева «Песни вещих птиц», Валерия Скритуцкая «Рыжее (не)счастье Темного», Виктория Стрельцова «Глетчер», Вячеслав Валерьевич Сахаров «Первыми сдохнут хипстеры», Дмитрий Алексеевич Игнатов «Трансформация. Аномальные», Ева Бран «Тайны бессмертия», Ева Гол «Быть собой», Евгений Сергеевич Бучельников «Русалочья заводь», Ирина Юльевна Енц «Летаргия. Уставший мир», Павел Владимирович Волчик «Колодец бесконечности. Цена таланта», Павел Полоз «Во власти тумана», Лана Александровна Ременцова «Игра в человека: Сага о Виннфледах», Светлана Бутусова «Зов алой луны», Ханна Рыжих «Искусство слов», Ирина Сергеевна Молчанова «Даргорея», Элеонора Гранде «Легкими шагами», Елена Чутская «Солнце в силках», Марина Сычева «Чужой в доме», Наталья Аверкиева «Жизнь Галки Бураковой от А до Я», Альго Мира «Тайные поклонники Рины», Ирина Муравская «Корпорация Семаргл», Стас Свобода «Когда киты пели», Светлана Сергеевна Шемена «Сердце лета», Хелена Хейл «Огненный стяг. Дом Земли», Мия Мара «Я смертная», Юлия Фим «Кисло-сладкое. Юность», Татьяна Александровна Грачева «Вселенные ужасов Влада Райбера», Влад Райбер «Высшие Силы», Надежда Калинина «Джиразоль», Вероника Петровна Якжина «За стеной», Айгуль Малахова «Заповедник мертвецов», Искусственный интеллект RT «Любимые монстры Мэри Шелли», Наташа Ридаль «Скажи: „Убей меня“», Джей Ви Райтс «Снег», Антон Кара «Забытая легенда Ольхона», Юлия Ефимова «Маханакхон», Александр В.Великанов «На той стороне», Кирилл Шарапов «Тысячу раз умереть», Михаил Дабар «Ангел любит лишь тебя», Мария Синягина «Кто ты, Иуда?», Мария Владимировна Цура «Знак зодиака змееносец», Владимир Владимирович Евменов «Гиперссылка в реальность», Владимир Саньков «Круги на воде», Ирина Корсаева «Кто‑то торопится умереть», Григорий Лерин «Пресс-тур», Андрей Поляков «Выпусти меня», Ирина Малаховская-Пен «Икона из скита», Александр Бабин «Пленники рубиновой реки», Александр Белов «Ляда», Алексей Николаевич Загуляев «Ликантропия как улика», Алена Чапаева «Волк в ее голове (сокращенная версия)», Андрей Сергеевич Терехов «Очищение огнем», Владислав Белик «Тридевять небес», Всеволод Олегович Глуховцев «40 ножевых», Дарья Лисовская «1888», Ж.Л.Готье «Позови меня в дождь на речку», Марья Цепиш «Нет в лесу страшнее зверя», Маша Ловыгина «Я и Гелик», Вадим Назаров «Одержимость», Максим Вячеславович Коржов «Сам себе властелин. Книга 1», Александр Владимирович Горбов «Хозяйка магического склада», Ясмина Сапфир «Катрин», Александр Райн «Лаборатория 0», Елена Федоровна Соковенина «Сквозь огонь», Евгения Овчинникова «Адран в огне», Влада Ольховская «В поисках смерти», Антон Вадимович Мамон «Ваня», Максим Николаевич Вальтер «Провинциалка, или Брачный контракт», Оксана Гринберга «Исчезнуть из преисподней», Маргарита Малинина «Роман „Post Scriptum“», Марианна Альбертовна Рябман «Черный старатель», Макс Глебов «Интроверт», Кристиан Роберт Винд «Проклятый лорд и леди на любителя», Аннабель Ли «Прорицательница. Академия мертвых душ», Матильда Старр «Живой ты не вернешься», Пальмира Олеговна Керлис «Егерь императрицы. Кровь на камнях», Андрей Булычев «Стеклянная княжна», Тальяна Орлова «Невеста из Оксфорда», Юлия Валерьевна Набокова «Иной мир. Морпехи. Книга пятая. Перепись населения», Айнур Жамилович Галин «Макошин скит», Евгения Кретова «Постфактум», Дмитрий Евгеньевич Королевский «Мальчики с железных караванов», Ирина Владимировна Словцова «Третья», Вероника Мелан «Индиго», Алекс Д «О чем говорят женщины», Алиса Лунина «Мета-игра. Пробуждение», Данияр Саматович Сугралинов