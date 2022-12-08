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Взлет цен на золото, отставка Макрона и создание армии ЕС: прогнозы Saxo Bank на 2023 год
Виктория Шанина
Сегодня в 18:06

Аналитики датского инвестиционного банка Saxo Bank опубликовали традиционные «шокирующие прогнозы» по мировой экономике и политике на будущий год. В этот раз материал вышел с подзаголовком «Военная экономика».

«Прошли те времена, когда низкие процентные ставки могли бы способствовать мечтам о гармонии в мире, построенном на возобновляемых источниках энергии, равенстве и независимых центральных банках. В 2023 году мировая экономика перейдет в режим военной экономики, где суверенные экономические выгоды и уверенность в своих силах превалируют над глобализацией», — говорится в сообщении Saxo Bank.

Вот что, по прогнозам банка, может случиться в 2023 году.

Коалиция миллиардеров создаст энергетический проект на 1 трлн долларов

Глава отдела стратегий Saxo Bank Питер Гарнри и специалист по количественному анализу Андерс Нистин считают, что миллиардеры, включая владельцев крупных технологических компаний, объединятся для создания проекта под кодовым названием Third Stone. Цель проекта — собрать 1 трлн долларов для инвестирования в крупнейшие научные исследования и разработки энергетического сектора. Third Stone будет финансировать работы в сфере искусственного интеллекта, а также переход на альтернативные источники энергии. Он станет крупнейшим проектом со времен «Манхэттенского», в рамках которого в США создали первую атомную бомбу.

Влияние на рынок: компании, которые будут сотрудничать с Third Stone, резко вырастут в цене.

Президент Франции Эмманюэль Макрон уйдет в отставку

Такое предположение выдвинул глава отдела макроэкономических исследований Кристофер Дембик. По его мнению, столкнувшись с сильной оппозицией, правительство Франции вынуждено принимать законы на 2023 год ускоренными указами, тем самым действуя в обход законодателей, а это не самый удачный способ руководить страной в условиях демократии. Сперва Эмманюэль Макрон попытается распустить парламент и устроить внеочередные выборы, но вскоре поймет, что в ближайшие четыре года он будет «хромой уткой» и не сможет провести обещанные реформы, включая пенсионную.

В итоге президент неожиданно объявит об отставке по примеру Шарля де Голля. В своем обращении он раскритикует оппозицию и заявит о полном уходе из политики. Пока Франция будет готовиться к новым выборам, Эмманюэль Макрон решит исполнить давнюю мечту о создании стартапа. Мысленно он все еще будет надеяться, что на фоне беспорядков в стране сторонники попросят его вернуться на президентский пост, как это было с де Голлем в 1958-м

Влияние на рынок: курс евро некоторое время будет нестабильным, доходность суверенных облигаций Франции приравняется к доходности гособлигаций Германии.

Цены на золото взлетят до 3000 долларов за унцию

Главный стратег по сырьевым рынкам Saxo Bank Оле Хансен уверен, что рост цен на золото в 2022 году сдерживали ошибочные ожидания рынка, что рекордная за последние 40 лет инфляция окажется временной. В 2023-м рынок наконец признает, что в ближайшем будущем инфляция сохранится. Федеральная резервная система США начнет ужесточать свою политику, что приведет к волатильности рынка гособлигаций и в результате ослабит доллар. Китай откажется от жесткой политики нулевой терпимости к COVID-19 и, вероятно, создаст новую вакцину — это вызовет скачок цен на сырье и взлет инфляции. В итоге цена золота побьет рекорд в 2075 долларов за унцию и преодолеет отметку в 3000 долларов.

Влияние на рынок: индекс VanEck Junior Gold Miners вырастет в четыре раза.

Евросоюз создаст собственные вооруженные силы

Помимо будущего Макрона, Кристофер Дембик вместе с главой отдела аналитики валютных рынков Джоном Харди порассуждал о возможном создании армии Евросоюза. Страны ЕС начнут сомневаться в том, что могут рассчитывать на Вооруженные силы США из‑за нестабильной политической обстановки в стране, а также на фоне вероятного перемирия между Россией и Украиной. Евросоюз решит до 2028 года создать собственную армию. Для этого выделят 10 трлн евро, выпустят облигации ЕС, которые будут финансироваться на основе доли ВВП каждой страны — члена ЕС. Большой рост инвестиций стимулирует восстановление евро, резко углубится рынок суверенных долговых обязательств ЕС.

Влияние на рынок: ведущие европейские оборонные компании будут опережать европейский рынок на 25%, появятся оборонные ETF, которые будут пользоваться большим спросом у инвесторов.

Одна страна решит полностью запретить производство мяса к 2030 году

Рыночный стратег Чару Чанана считает, что как минимум одна страна решит обозначить свое лидерство в гонке за самую агрессивную климатическую политику, объявив о введении с 2025 года высоких налогов на мясо и полном запрете производства мяса животного происхождения до 2030 года. Аргументируя решение, эта страна укажет на улучшенные и более гуманные технологии производства растительного мяса, сокращение выбросов в атмосферу и способность альтернативного мяса удовлетворить спрос.

Влияние на рынок: упадет стоимость акций традиционных производителей мясных продуктов.

Великобритания проведет референдум об отказе от Brexit

Рекордно короткий срок пребывания Лиз Трасс на посту премьер-министра Великобритании указал на ряд проблем в стране, считает рыночный стратег Джессика Амир. Снижение налогов, ориентированных на предложение, и стимулирующие спрос субсидии на энергию — это «токсичный коктейль» для рынка облигаций и национальной валюты. С приходом на пост премьера Риши Сунака этот «коктейль» сменился другим, не менее токсичным, — теперь страна переходит в режим жесткой экономии за счет повышения налогов и сокращения расходов.

В конечном счете из‑за рецессии, роста безработицы и бюджетного дефицита Сунак уйдет в отставку. У власти окажется Лейбористская партия, настаивающая на референдуме об отказе от Brexit. На нем победят сторонники воссоединения Великобритании с Евросоюзом.

Влияние на рынок: фунт стерлингов восстановится на 10% по отношению к евро и на 15% к швейцарскому франку.

Другие прогнозы аналитиков Saxo Bank можно найти на сайте банка.

В прошлом году Saxo Bank прогнозировал, в частности, конституционный кризис в США из‑за промежуточных выборов, потерю популярности Facebook у молодой аудитории, перенос планов по переходу на зеленые источники энергии, рост инфляции выше 15%, создание ЕС фонда для решения вопросов экологии, энергетики и безопасности.

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