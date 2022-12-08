Взлет цен на золото, отставка Макрона и создание армии ЕС: прогнозы Saxo Bank на 2023 год

Главный стратег по сырьевым рынкам Saxo Bank Оле Хансен уверен, что рост цен на золото в 2022 году сдерживали ошибочные ожидания рынка, что рекордная за последние 40 лет инфляция окажется временной. В 2023-м рынок наконец признает, что в ближайшем будущем инфляция сохранится. Федеральная резервная система США начнет ужесточать свою политику, что приведет к волатильности рынка гособлигаций и в результате ослабит доллар. Китай откажется от жесткой политики нулевой терпимости к COVID-19 и, вероятно, создаст новую вакцину — это вызовет скачок цен на сырье и взлет инфляции. В итоге цена золота побьет рекорд в 2075 долларов за унцию и преодолеет отметку в 3000 долларов.