Предсказания Saxo Bank на 2022-й: закат популярности Facebook и новая холодная война

Аналитики датского Saxo Bank опубликовали традиционные предсказания на следующий год. Компания выпускает подобные прогнозы уже на протяжении 19 лет.

«Главная тема предсказаний на 2022 год — „революция“. В нашем обществе и экономике, страдающих от неравенства, копится большой объем напряжения. Сложившаяся система не способна справиться с этой проблемой. В таких обстоятельствах нам стоит смотреть в будущее с осознанием, что вопрос не в том, случится революция или нет, а в том, когда именно и как», — заявил один из топ-менеджеров Saxo Bank Стин Якобсен

Текущая версия документа разделена на 10 частей — от заката популярности Facebook и переоценки мировыми лидерами экологических задач до новой гонки вооружений и холодной войны.

Государства отложат планы по переходу на зеленые источники энергии

Международное энергетическое агентство спрогнозировало, что для приведения к нулю воздействия всех выбросов парниковых газов (основной драйвер глобального потепления) к 2050 году, уже к 2030-му необходимо сократить потребление нефти на 29%, а природного газа — на 10%. Глобальные компании в этой сфере начали сворачивать добычу, что уже сейчас привело к росту цен на указанные энергоносители — а они до сих пор составляют львиную долю источников энергии на планете, подчеркивается в документе. Подорожали также металлы, дизельное топливо и удобрения.

Saxo Bank прогнозирует, что правительства временно пересмотрят стратегию по климату и ослабят ограничения на инвестиции в добычу нефти и природного газа — на 5 и 10 лет соответственно.

Facebook потеряет популярность у молодой аудитории

В 2012 году у 94% подростков был аккаунт в Facebook, сейчас — только у 27%, пишут исследователи Saxo Bank. Молодая аудитория обходит соцсеть стороной из‑за алгоритмов, которые раз за разом предлагают пользователям идентичный контент, а также из‑за фейк-ньюс и сообщений, разжигающих ненависть — и видит сервис как платформу для «бумеров». По данным банка, в TikTok молодые пользователи проводят в 2-3 раза больше времени, чем в Instagram.

Facebook не сможет вернуть расположение подростков запуском метавселенной, «с помощью которой компания намерена следить за пользователями так пристально, как никогда раньше». Неудачную попытку заметят инвесторы. Saxo Bank предсказывает, что Meta (головная компания, владеющая Facebook, WhatsApp, Instagram) предпримет попытку купить TikTok или Snapchat.

Промежуточные выборы в США приведут к конституционному кризису

В начале 2021 года часть сторонников Дональда Трампа взяли Капитолий штурмом, откликнувшись на призыв «остановить кражу выборов» — то есть препятствовать оглашению официальных результатов выборов президента США.

Saxo Bank предсказывает, что этот прецедент (первый в истории страны) повлечет за собой похожий сценарий на выборах в Сенат и Палату представителей — это не позволит сформировать Конгресс, поставит под вопрос демократическую основу государства и приведет к полномасштабному политическому кризису.

В США начнут резко расти зарплаты — а инфляция перешагнет порог в 15%

На рынке труда в Америке остаются открытыми 10,4 млн вакансий, сообщает Saxo Bank. Глава Федеральной резервной службы Соединенных штатов Джером Пауэлл убежден, что с отступлением пандемии миллионы американцев вернутся к работе и заполнят большую часть вакантных рабочих мест.

Однако этого не произойдет, считают аналитики банка. Некоторые американцы досрочно вышли на пенсию из‑за кризиса, другие не захотят возвращаться на низкооплачиваемую работу после получения дотаций от государства и будут требовать от работодателя большего. Компании начнут повышать зарплаты — к концу 2022 года рост будет двузначным, что, в свою очередь, разгонит инфляцию выше 15% к началу 2023-го. ФРС предпримет усилия по ее снижению слишком поздно, и они окажутся недостаточными.

Евросоюз создаст «суперфонд» для решения вопросов экологии, энергетики и безопасности

Saxo Bank утверждает, что США все больше видят Восток в качестве экономического и военного соперника. Подтверждением тому аналитики называют конфликты Дональда Трампа с НАТО во время его президентства, а также создание блока AUKUS, состоящего из Австралии, Великобритании и Соединенных штатов — без участия Евросоюза.

ЕС будет стремиться укрепить оборону — но среди приоритетов называется и необходимость обеспечить зеленый энергопереход. Для этого будет создан фонд объемом в 3 трлн долларов. Франция, нацеленная на реформу пенсионной системы, предложит финансировать его за счет пенсий жителей ЕС, которые банк описывает как «невероятно большие».

Женщины-инвесторы будут атаковать компании, где распространены дискриминационные практики

На одних и тех же должностях женщины зарабатывают на 20% меньше, чем мужчины, сообщает Saxo Bank в документе. При этом пандемия усугубила этот дисбаланс — большое количество женщин были вынуждены отказаться от работы, чтобы ухаживать за детьми во время локдаунов. Банк приводит данные Мирового экономического форума: чтобы выправить дисбаланс в зарплатах, понадобится 135,6 лет вместо 99,5 в допандемические времена.

Не видя значительного прогресса в этой области, женщины будут объединяться в киберпространстве, чтобы осуществлять массированные атаки на фондовом рынке на компании, где распространены сексизм, расизм, эйджизм и другие дискриминационные практики. Группы женщин-инвесторов будут активно продавать акции таких компаний, создавая тренд, а средства станут перенаправлять в компании, где представленность женщин на руководящих позициях выше. Это будет происходить подобно тому, как пользователи Reddit объединялись, чтобы разгонять цену низколиквидных акций.

Политики по всему миру поддержат инициативу объединений женщин-инвесторов, прогнозирует банк.

Индия войдет в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива в качестве наблюдателя

Мир переживает стремительную деглобализацию в сочетании с ростом цен на энергоносители, пишет Saxo Bank. Геополитические союзы будут пересматриваться, а уязвимые с точки зрения энергетики страны должны будут себя защитить. Банк видит тенденцию, когда в новых альянсах не участвуют ни Китай, ни США.

Один из вариантов развития событий — вступление Индии в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. С одной стороны, это обеспечит ей долгосрочные обязательства по импорту энергоносителей, что значительно уменьшит уязвимость. С другой — позволит привлечь дополнительные инвестиции за счет сильной технологический базы и роста статуса как страны, в которую привлекательно инвестировать.

Блокчейн создаст проблемы для Spotify и Apple Music

По данным банка, музыкальные лейблы и стриминговые сервисы получают 75-95% доходов от прослушивания музыки пользователями — исполнители забирают лишь малую часть.

Все изменит технология NFT, прогнозируют исследователи. С помощью смарт-контрактов музыканты будут распространять треки напрямую среди пользователей, полностью децентрализованно. Артисты смогут отслеживать свои доходы и получать оплату в режиме реального времени. Пользователи, в свою очередь, будут уверены, что их деньги идут непосредственно артисту, минуя посредников.

Традиционные сервисы вроде Spotify и Apple Music столкнутся с риском для собственной модели работы, предсказывает банк. Новые сервисы, основанные на NFT-технологии, начнут публиковать треки звезд — например, Кэти Перри и The Chainsmokers, а артисты станут уходить со старых площадок. Это станет сигналом для индустрии кино, подкастов и другого контента — а также для их инвесторов.

Новая холодная война и гонка вооружений

Испытание Китаем гиперзвуковой ракеты в 2021 году обозначило усиление конкуренции КНР и США. Она касается и обороны, и экономики, утверждают исследователи.

В 2022 году начнется гонка гиперзвуковых вооружений среди стран с передовыми военными технологиями. «С большой долей вероятности» в ней также примут участие Россия, Индия, Израиль и Евросоюз.

Средняя продолжительность жизни увеличится на 25 лет благодаря научному прорыву

Биомедицинские открытия, в том числе редактирование ДНК человека, позволят продлить жизнь примерно на 30%. «80 лет станут новыми 50-ю», — пишет Saxo Bank. Появится возможность для сокращения эффекта от болезней, влияющих на старение и продуктивность, — и даже полное их уничтожение.

Помимо роста качества жизни, такие открытия создают этические и финансовые трудности. Что это будет значить для пенсионной системы? А для возможности человека выйти на пенсию? Возникнет ли продовольственный кризис? Гуманно или нет будет сделать такие технологии доступными всем? Исследование также заканчивается вопросом: «Как это испытание пройдут наши системы ценностей, политические системы и планета вообще?».