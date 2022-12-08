В сеть утекли ранее не издававшиеся треки американских хип-хоп-исполнителей первой величины. На дамп, размещенный на одном из профильных форумов, обратил внимание Hypebeast.
Так, выложенными оказались по 20 песен Янг Тага и Gunna, ныне находящихся за решеткой по делу о создании банды, участвовавшей в убийствах и грабежах. У Playboi Carti в сеть просочились три композиции, у Future, A$AP Rocky и 21 Savage — по две.
Больше всех пострадал двоюродный брат последнего Young Nudy: в слитом архиве 172 песни его авторства. Он уже пообещал найти того, кто обнародовал треки, и, соответственно, «надрать ему задницу». Общее число файлов превышает две сотни.
Последние подобные утечки фиксировались летом 2019-го и 2020 годов. Они были сопоставимы с точки зрения ранга артистов (там также были затронуты одни из самых популярных в мире рэперов), но не по количеству слитых композиций. Этот дамп — один из самых объемных.