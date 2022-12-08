Так, выложенными оказались по 20 песен Янг Тага и Gunna, ныне находящихся за решеткой по делу о создании банды, участвовавшей в убийствах и грабежах. У Playboi Carti в сеть просочились три композиции, у Future, A$AP Rocky и 21 Savage — по две.