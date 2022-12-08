МВД объявило блогера Камикадзе Ди* в розыск

В карточке на сайте МВД сказано, что блогер разыскивается по статье УК. О какой статье идет речь, не уточняется. Телеграм-канал Baza подчеркивает, что Камикадзе Ди уехал из России пять лет назад.
8 сентября на блогера было заведено уголовное дело за фейки о ВС России. Причиной послужили ролики, в которых он заявлял, что российская армия нанесла удар по драмтеатру Мариуполя, а также критиковал выступления официального представителя МИД Марии Захаровой.
Ранее МВД объявило в розыск адвоката и экс-игрока в «Что? Где? Когда?» Илью Новикова*. Он известен участием в ряде резонансных судебных дел в России и на Украине. Он также является обладателем «Бриллиантовой совы» и двух «Хрустальных сов» телевизионного клуба «Что? Где? Когда?».
*Признаны Минюстом иноагентами.