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Адвоката Илью Новикова* объявили в розыск в России
Рустам Абдуллин
Сегодня в 01:09

МВД России объявило в розыск адвоката и экс-игрока в «Что? Где? Когда?» Илью Новикова*. «Интерфакс» заметил его карточку в базе розыска ведомства.

Издание пишет, что Новиков известен участием в ряде резонансных судебных дел в России и на Украине. Он также является обладателем Бриллиантовой совы и двух Хрустальных сов телевизионного клуба «Что? Где? Когда?».

25 ноября Новикова внесли в перечень физических лиц — иностранных агентов. Вместе с ним в этот день иноагентами признали экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* и журналистку «Дождя»** Анна Монгайт*.

* Илья Новиков, Евгений Ройзман и Анна Монгайт признаны Минюстом РФ физическими лицами — иностранными агентами.

** «Дождь» внесен Минюстом РФ в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

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Илья НовиковЕвгений РойзманАнна Монгайт
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