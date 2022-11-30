Адвоката Илью Новикова* объявили в розыск в России

МВД России объявило в розыск адвоката и экс-игрока в «Что? Где? Когда?» Илью Новикова*. «Интерфакс» заметил его карточку в базе розыска ведомства.
Издание пишет, что Новиков известен участием в ряде резонансных судебных дел в России и на Украине. Он также является обладателем Бриллиантовой совы и двух Хрустальных сов телевизионного клуба «Что? Где? Когда?».
25 ноября Новикова внесли в перечень физических лиц — иностранных агентов. Вместе с ним в этот день иноагентами признали экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* и журналистку «Дождя»** Анна Монгайт*.
* Илья Новиков, Евгений Ройзман и Анна Монгайт признаны Минюстом РФ физическими лицами — иностранными агентами.
** «Дождь» внесен Минюстом РФ в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.