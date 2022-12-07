Ozon начал скрывать карточки книг с пропагандой ЛГБТ

Маркетплейс Ozon начал скрывать от покупателей карточки книг, которые могут содержать пропаганду ЛГБТ и смены пола. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании.
«Новый закон требует блокировать карточки книг, если в них есть пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений и смены пола. Мы тщательно мониторим подобные товары и скрываем от покупателей, если есть нарушения», — сообщили в Ozon.
Что именно считается нарушением и как маркетплейс модерирует контент, не уточняется. Однако в пресс-службе сказали, что критерии блокировки обсуждаются «в тесном взаимодействии с госорганами».
«На этой стадии неизбежны разные трактовки и корректировки системы модерации контента», — отметила пресс-служба.
Утром 7 декабря об удалении карточек книг с «пропагандой ЛГБТ» сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, это произошло сразу после того, как он «обратился к руководству компании с требованием исполнить законы о запрете ЛГБТ-пропаганды».
5 декабря Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Он запрещает пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино среди всех граждан вне зависимости от возраста. Среди подростков нельзя распространять любую информацию об ЛГБТ, а также призывы к смене пола.