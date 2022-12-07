Ozon начал скрывать карточки книг с пропагандой ЛГБТ

«Новый закон требует блокировать карточки книг, если в них есть пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений и смены пола. Мы тщательно мониторим подобные товары и скрываем от покупателей, если есть нарушения», — сообщили в Ozon.